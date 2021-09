Contenido sensible: extraño caso de hombre que eyaculó por el ano durante dos años

CONTENIDO SENSIBLE. Esta es la historia de un hombre que eyaculó por el ano fue publicada en un artículo de la revista The Cureus titulado A Curious Case of Rectal Ejaculation (“Un curioso caso de eyaculación rectal”). El texto revela detalles de la larga lista de problemas que, sin saberlo, acarreaba el paciente.

De acuerdo con la publicación, el hombre llegó a un centro médico tras cinco días de dolor testicular y “una cantidad considerable de espermatozoides con eyaculación por el recto durante los últimos dos años”, por lo que fue sometido a varios exámenes.

Además, el paciente de 33 años, apuntan, había padecido de una extraña condición llamada pneumaturia, que hace referencia a la expulsión de gases por la orina, en la que también había observado presencia de materia fecal.

En medio de las indagaciones al hombre que eyaculó por el ano, se conoció que 2 años atrás había estado en coma durante tres semanas debido a la intoxicación por cocaína y fenciclidina, lo que sugería la colocación de una sonda de Foley para vaciar la vejiga durante ese tiempo.

Tras los análisis, los especialistas detectaron una infección en el tracto urinario, inconvenientes en la pared rectal y una “fístula rectal-prostática”. Es decir, una lesión anormal entre la uretra y el recto, a través de la cual estaban pasando algunos líquidos y sólidos. Fue tratado con medicamentos y le realizaron una intervención quirúrgica.

Sobre las causas, descartaron varias patologías y concluyeron que la fístula estaba asociada con el tratamiento tras la intoxicación. Apuntaron que, aunque no hay literatura al respecto, la sonda Foley, que suele estar hecha de plástico o caucho y es efectiva para la salud, pudo haber causado la lesión. Pidieron a los médicos “tener en cuenta otros riesgos potenciales” y revisión por parte de los proveedores.

“Este caso no solo destaca una complicación poco común del uso del catéter, sino que también enfatiza la importancia de la atención plena del proveedor cuando se utilizan terapias aparentemente benignas como los catéteres de Foley”, señala la conclusión.