Meyer Cañón, perito en medicamentos falsificados, habla sobre una problemática que puede costarle la vida.



Séptimo día presentó una investigación sobre la muerte de 16 bebés prematuros en la Clínica Laura Daniela de Valledupar, a los que les suministraron una medicina adulterada. Autoridades, sin embargo, dicen que no hay relación con los decesos.

¿Tiene relación la muerte de 16 recién nacidos con medicamento... No obstante, surge la inquietud de por qué la institución no se dio cuenta del problema y si un paciente, sin la experiencia de estos organismos, puede descubrir si el tratamiento que va a ingerir es auténtico.