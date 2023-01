Sin que hayan empezado las fiestas, en Colombia ya hay un caso de un niño intoxicado con este material. No permita que la Navidad se vuelva una tragedia.

Causa lesiones en el hígado y los síntomas aparecen en cuestión de horas.

Por eso se hace un llamado para que los niños no manipulen pólvora, pues los residuos de fósforo blanco pueden quedar en las manos y así ingerirlo si no se lava las manos.