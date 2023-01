Fragata portuguesa: ¿qué hacer si entra en contacto con esta peligrosa especie?

No se lo tome a la ligera, esta falsa medusa tiene tentáculos venenosos y puede afectar gravemente su salud.

En un caso reciente, dos bañistas sufrieron problemas respiratorios tras ser afectadas por la picadura de la fragata portuguesa.

“Primero me salieron unas ronchas, después me salieron unas quemaduras rojas en toda la mano y se me fue esparciendo. No podía respirar bien, me ahogaba. Yo pensé que ya yo me iba a morir de tanta cosa”, cuenta Lilian Cervantes, una de las afectadas.

María Elena Menco, secretaria de Salud (e) del Atlántico, asegura que incluso puede llegar hasta bloquear los bronquios.

En caso de picadura, recomendó: “laven la picada con agua salada o con suero fisiológico, no echar agua dulce”.

