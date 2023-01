“Fue demasiado para mis pulmones”: joven cuenta batalla contra COVID-19 y pide tomárselo en serio

A la texana de 20 años le dieron de alta luego de pasar “difíciles días”. Vea también otros relatos y lo que se sabe, hasta ahora, de los que se recuperan.

La estudiante universitaria Shira Karp narró los momentos más críticos de su batalla en el hospital contra la neumonía del COVID-19.

“Tuve un ataque de tos, agitación, como si no pudiera respirar por mi cuenta y tenía tanto dolor, que no pude volver a mi cama para sentarme. Estaba tan débil que gasté demasiada energía en caminar al baño. Fue demasiado para mis pulmones, así que me pusieron oxígeno y estuve con oxígeno hasta que me dieron de alta el martes", cuenta.

Pacientes como Shira piden a gritos a los jóvenes que se lo tomen en serio: “el problema es que, aún si no te afecta porque eres joven, si vas a casa y tus padres o tus tías o tus abuelos son un poco mayores, tu hermana tiene un sistema inmunitario más débil, algo que puede afectarlos”.

Mark Mcclurg, un norirlandés de 40 años, aún no canta victoria pero comparte su lucha para evitarles el calvario a otros.

“El coronavirus quiere matarte. Quiere tomar toda la vida de tus pulmones, así que ni siquiera puedes respirar. Estoy agradecido de estar vivo hoy”: Mcclurg.

La universidad Johns Hopkins de EE. UU. calcula que unas 120.000 personas de todo el planeta, unas con más dificultad que otros, ya lograron pasar este amargo trance.

¿Qué se sabe de los que se han recuperado del COVID-19?

La doctora Fernanda Hernández explica que por tratarse de un virus nuevo aún no hay suficiente información sobre una reinfección .

En cuanto a las secuelas de quienes han padecido la enfermedad también hay preguntas que responder.