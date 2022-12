Gobierno anuncia control de precios a 334 medicamentos de alto costo

"Son medicamentos de esos que se vendían más caros acá que en el exterior", explicó el mandatario, al explicar que con esta medida se van a conseguir a precios razonables. En promedio la reducción de los precios para los colombianos será del 40%. Hizo énfasis en que "lo interesante es que en este caso estamos hablando de varios medicamentos que sí se venden en las farmacias, por lo que esta medida va a aliviar directamente el bolsillo de los colombianos".

Por su parte, el Ministro de Salud, Alejandro Gaviria, dijo que con esta medida ya son 546 los medicamentos con precios controlados.

Consulte la lista de medicamentos que el Gobierno controló en julio pasado

"La regulación de precios de medicamentos que contemplaba la reforma a la salud como la Política de Estado la hemos venido poniendo en práctica este año, sobre todo desde mayo, cuando tuvimos la circular 03, que estableció la metodología. En septiembre pudimos regular el primer conjunto de más de 200 medicamentos, presentaciones comerciales. Y hoy estamos avanzando con 334 más", indicó.

Los medicamentos

El Presidente Santos mencionó algunos de los medicamentos incluidos en el control de precios.

"El precio del Esomeprazol inyectable, un medicamento que se utiliza para la gastritis, baja un 24 por ciento. Hay dos tipos de insulina que disminuyen en promedio un 50 por ciento. El Meropenem, un antibiótico de alta gama para infecciones resistentes, baja un 45 por ciento. La Quetiapina, para la esquizofrenia, baja un 47 por ciento, y así el resto de los medicamentos que tienen control", indicó el jefe de Estado.

Adicionalmente, el mandatario dijo que la Superintendencia de Industria y Comercio verificará que las medidas se cumplan: "Va a estar atenta para que los laboratorios, las EPS o los distribuidores de medicamentos no vendan a precios superiores a los regulados, so pena de severas sanciones".

Tratamientos que se incorporan el POS

"A partir de hoy estamos incorporando al POS 70 nuevos tratamientos de gran importancia, que en adelante los colombianos podrán exigir como un derecho", indicó el mandatario.

"Quedan incluidos prácticamente todos los tratamientos para el cáncer de mama, para el cáncer gástrico, para el cáncer de próstata -el cáncer que yo sufrí y del que por fortuna ya estoy totalmente curado- y el cáncer de colon, que están entre las principales causas de mortalidad en el país", explicó el Mandatario.

Así mismo, el Presidente Santos indicó que en la ampliación del POS se incluye la extracción de próstata por laparoscopia y la radioterapia de precisión, para los pacientes que padecen de cáncer gástrico, e indicó que también serán incluidos más medicamentos para tratar la esclerosis múltiple y la depresión.

"Se incluye por primera vez un medicamento para evitar muertes y secuelas en los bebés prematuros", señaló el Jefe de Estado, al tiempo que resaltó la inclusión en la ampliación del POS de medicamentos para los pacientes que sufren de artritis reumatoide, incluido el Adalimumab, el que calificó como "uno de los más costosos y más requeridos" para tratar esa enfermedad.

"Por ejemplo, si a usted o a cualquier colombiano le diagnostican una artritis de este tipo o un cáncer, ya no tienen que interponer una tutela para que le den el medicamento o el tratamiento adecuado. Ahora se diagnostica y se atiende sin ninguna restricción", explicó el Presidente Santos.

"Imagínense cuántas familias van a sentir este alivio. El alivio de no tener que preocuparse de que alguna de estas terribles enfermedades los lleve a la quiebra", concluyó.

