Gobierno confirma que reforma a la salud se presentará este viernes

El gobierno de Gustavo Petro confirmó que la reforma a la salud se presentará al Congreso este viernes, 10 de febrero de 2023. Los anuncios se hicieron en Cartagena, en donde se lleva a cabo el Foro Reforma a la Salud, que cuenta con la participación de las EPS y de diferentes observatorios del sector.

Para este jueves se espera la presencia de la ministra de Salud, Carolina Corcho , y del director del Adres.

Quien habló este miércoles fue el viceministro de Protección Social, Luis Alberto Martínez, quien explicó que el proceso de transición que prevé la reforma a la salud será paulatino.

“Garantizar la continuidad del cuidado cuando pasemos de un sistema a otro y, el otro, garantizar el flujo de recursos, porque no se garantiza el cuidado si no se le paga al médico, si no se pagan los medicamentos, etc. Y se tendrán 5 ejes en el periodo de transición que, como les digo, será gradual y progresivo tratando de mantener las capacidades que se han construido, se mantengan y se fortalezcan”, dijo el funcionario.

Exministros de Salud pidieron explicaciones a la ministra sobre reforma

Un grupo de exministros de Salud de Colombia presentó un derecho de petición a la ministra Carolina Corcho, para conocer a fondo el proyecto de ley que se tramitará en el Congreso para reformar el sistema de salud.

En el documento, firmado por Fernando Ruiz, Jaime Arias, Augusto Galán, Gabriel Riveros y Beatriz Londoño, entre otros, tiene el objetivo de aportar para mejorar y tener el "goce del derecho fundamental de la salud de todos los colombianos".

Los exministros reconocen que "hay problemas por resolver y situaciones por mejorar, en especial, sobre la fragmentación de la atención, la oportunidad en algunos servicios especializados, las dificultades de acceso en zonas de alta ruralidad, los regímenes de contratación de los recursos humanos y, en general, la sostenibilidad financiera del sistema".

El grupo afirma no ser opositor del gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro, ni partidista ni electoral ni obedecer a la agenda política de ningún partido ni grupo.

El anuncio de Petro sobre la reforma sanitaria, que elimina la intermediación de las actuales Empresas Prestadoras de Salud (EPS), ha tenido una fuerte oposición de sectores políticos y económicos que la consideran un retroceso en la calidad de la atención de los pacientes.

Petro, quien se ha mostrado partidario de una mayor intervención del Estado en los servicios que reciben los ciudadanos, ha dicho que un sistema preventivo como el que se propone existe en la mayor parte del mundo.