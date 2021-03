Gobierno dice que este fin de semana quedará vacunado contra COVID el personal de salud que falta

Ante las críticas por el ritmo lento con el que avanza el proceso de vacunación en el país , el ministro Fernando Ruiz trazó varias metas para llevar a cabo la inmunización del personal priorizado en esta etapa.

Una de ellas es que para el domingo 7 de marzo se culmine la vacunación con la primera dosis del total de los trabajadores de salud y logística que atienden el COVID-19 y que se estiman en más de 307 mil personas.

Pese a esta meta, algunos miembros del personal de salud no han sido contactados en Bucaramanga y en Huila.

“Hasta el momento, hoy no tenemos razón de dónde va a ser el sitio de vacunación, no solo es para mí, hay varias colegas en la misma situación en la institución en donde trabajo, y pese a que la institución hizo las inscripciones correspondientes propuestas por el Ministerio de Salud, es la hora que no tenemos una información clara de cuándo y dónde nos van a vacunar”, cuestionó el cardiólogo Juan Fernando Carvajal.

La Personería de Neiva ha recibido quejas similares.

“Algunas personas señalan que no fueron priorizadas a pesar de estar en la primera línea, otras manifiestan que han sido ubicadas por el correo electrónico pero cuando han ido al proceso de vacunación, sencillamente no aparecen en el listado”, denunció Kleyner Oviedo Farfán, el personero de Neiva.

Publicidad

En el caso de Bogotá, algunas clínicas ya vacunaron a sus trabajadores y tienen el área de vacunación cerrada, esperando un nuevo lote para continuar el proceso.

“No tenemos un stock, no tenemos vacunas almacenadas puesto que este es el acuerdo que se realizó con el Ministerio y la Secretaría (de Salud) en aras de manejar un control adecuado de los biológicos”, explicó Carolina González Hurtado, gerente de enfermería de Clínicas Colsanitas.

El ministro Ruiz asegura que ya fueron distribuidas 340.104 dosis a los territorios y que están en proceso de distribución 168.966.

“Creo que todos tenemos que hacer nuestro mayor esfuerzo, trabajando 12 horas al día, por lo menos siete días a la semana, en un esfuerzo que evidentemente nos va a ayudar en este momento crítico de la pandemia”, dijo Ruiz.

En medio de los compromisos, aseguró que con la llegada esta semana de más dosis de Sinovac, se acelerará la vacunación de los mayores de 80 años.

Para los expertos, este proceso debe operar con criterio de rapidez y oportunidad.

Publicidad

“Vamos muy despacio. Es conveniente que el Gobierno Nacional realiza esto, disminuya las barreras formalistas de acceso a la vacuna, a su distribución, y acelere el proceso de vacunación en todas las regiones del país”, pidió el médico salubrista Luis Jorge Hernández.

A pesar de que el país ya cuenta con la vacuna, aun no se puede bajar la guardia, por eso el Gobierno no descarta medidas restrictivas en la Semana Santa que comienza el 28 de marzo para evitar lo que ocurrió en celebraciones de diciembre.

En Colombia se han recibido 509.382 dosis y han sido aplicadas 206.475.