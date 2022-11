¿Gobierno no quiere hablar de viruela del mono, pese a que Colombia es de los países más afectados?

Hasta el momento, Colombia ha reportado oficialmente casi 4 mil casos de viruela del mono. Hoy, cuando ya han pasado 5 meses del inicio del brote en el país, líderes de diferentes organizaciones piden al gobierno no ser indolente ante el tema.

Dicen que se ha subestimado el brote, a los afectados y que por el hecho de que hasta ahora, por ejemplo, no se hayan reportado muertes no significa que sea un tema sin importancia en salud pública y solicitan respuestas sobre estrategias de educación, rastreo de contactos y en especial sobre vacunación.

Publicidad

Colombia es, según la OMS, el quinto país más afectado globalmente por la viruela del mono con 3.803 casos.

“Como que fue el boom en los meses de mayo, junio, julio y como no ha ocasionado muertes no se está hablando, pero las secuelas que puede quedar en una persona son muy importantes y las cicatrices que puede dejar”, señaló Mónica Mantilla, médica epidemióloga, asesora nacional del programa de VIH.

“Hay una indolencia y secuestro total del tema, no quieren hablar del tema. No entendemos por qué y es perverso cuando sale el viceministro a decir es que en el tema de la viruela no tenemos muertos. ¿Tenemos que esperar que la población se muera para hacer lo que hay que hacer?”, cuestionó Denis Silva, de Pacientes Colombia.

“¿Por qué ponemos en riesgo partiendo de la segregación de un grupo poblacional al resto de la comunidad, por qué? Eso no tiene lógica en la salud pública. Está concentrado, mejor todavía, es la hora de intervenir, pero no es la hora de dejar evolucionar para después ver cómo vamos a intervenir”, manifestó Gustavo Campillo, presidente de la Fundación red de apoyo social de Antioquia.

Publicidad

El último anuncio formal del Ministerio de Salud sobre vacunación fue el 20 de octubre, en un comunicado mencionan la donación de 25 mil dosis en el marco de un estudio internacional.

“¿Dónde están esas 28 mil (vacunas)?, ¿cuándo se empieza a aplicar? En la región casi todos los países ya están vacunando, ¿por qué Colombia tiene que ser el último cuando éramos pioneros en vacunación?”, dijo Silva.

Publicidad

“Hemos hecho creer que por la presión de unos modelos de negociación con los fabricantes de las vacunas, el Estado está imposibilitado de garantizar la salud pública, eso no puede ser. O sea, o no sabemos negociarlo o nos tenemos que someter a los modelos de negociación, pero primero está el bienestar colectivo”, indicó Campillo.

Además de vacunas, piden una estrategia integral para el abordaje del brote y factores de riesgo asociados.

“Nosotros no tenemos vacunas, entonces me parece que tenemos que hacer mucho más énfasis en educación, comparado con Estados Unidos, donde ya el pico está bajando gracias a la vacunación”, anotó Mantilla.

Hasta hoy 110 países ha reportado un total de 80.859 casos y 55 muertes.