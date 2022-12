Gobierno ordena liquidación de EPS Solsalud

Las razones para intervenir a la EPS tuvieron que ver, entre otras, con el no pago de sus obligaciones a la red prestadora de servicios de salud, falta de confiabilidad de sus estados financieros, reiterados incumplimientos a las órdenes de la Superintendencia, desconocimiento de las normas sobre contratación con las Empresas Sociales del Estado y un margen de solvencia negativo, dice un comunicado de la Superintendencia de Salud.

La Superintendencia afirma que Solsalud no "está en capacidad, dentro de un término razonable, de superar la mayoría de las circunstancias que motivaron la intervención. En particular, se ha verificado que los indicadores financieros que le permitirían permanecer en el Sistema General de Seguridad Social en Salud no se han cumplido, al punto de que, tanto en el régimen contributivo como en el régimen subsidiado, continúa con margen de solvencia y patrimonio mínimo negativos".

A esto se le suman "los lamentables hechos conocidos en los últimos días" que ponen en evidencia que "Solsalud podría haber incurrido en conductas que vulneran el derecho a la salud, tales como impedir u obstaculizar la atención inicial de urgencias, y poner en riesgo la vida de las personas de especial protección constitucional".

Esta semana se conoció el caso de Paula Sofía Lesmes, de nueve meses, quien padecía síndrome de down y quien murió tras sufrir complicaciones por un problema cardiovascular.

La familia de la bebé denunció que buscaba, desde hacía cuatro meses una intervención quirúrgica. Sin embargo, Solsalud se la había negado.