Gran parte de su salud depende de lo que pone en el plato, dese cuenta de lo que come

Muchos desayunan, almuerzan y comen porque toca y esto provoca problemas digestivos y exceso de peso, entre otros males.

Para varias personas comer se volvió algo tan automático que se hace pensando en otras cosas, distraído y sin disfrutar realmente lo que hay en el plato, por eso nutricionistas como Angélica Pérez invitan a alimentarse conscientemente.

“Estamos es pasando por pasar alimento porque alguien me dijo que tocaba cinco veces al día comer, entonces eso es lo que toca hacer, pero no porque realmente estemos sintiendo hambre física”, aseguró la también dietista.

Por eso invita a fijarse no solo en las calorías que se ingieren, sino también en las vitaminas y minerales que brindan los alimentos.

También sugiere que los 15 a 20 minutos que dedica a cada una de las comidas sean para relacionarse adecuadamente con los alimentos y con quienes le rodean, pues por lo general “todas las personas de la mesa están más pendientes del celular que del mismo alimento que están consumiendo o de la comunicación entre ellos”.

Bien dice el dicho: “del afán solo queda el cansancio”, y en cuestiones de alimentación solo quedan problemas en el corto y largo plazo.

Recuerde que lo que pone en su plato determina en gran medida el presente y futuro de su salud.