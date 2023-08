Gremio de las EPS le responde a Minsalud: sigue hablando de “reducción sustancial de recursos”

Acemi, el gemio de las EPS, publicó un comunicado en respuesta al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo . A pesar de ser conciliador, advierte que los problemas de financiamiento son producto de una insuficiencia estructural acumulada, sumada a una dificultad en el flujo de recursos que se ha acentuado en los últimos años.



Al hacer cuentas y a manera de ejemplo, las EPS plantean que si se habla de la unidad de capitación (UPC), el dinero que paga el gobierno por cada paciente, en 2022 de cada 100 pesos que se destinaron a las EPS en realidad se gastaron 102,5 pesos para la atención de cada uno de los pacientes, según Acemi.

En otro punto advierte que no es cierto que las frecuencias con las cuales los pacientes acuden al médico hayan aumentado únicamente un 3%, como dice el Gobierno. Señala la agremiación que en realidad esos incrementos de las consultas han sido de entre el 20 y el 25%.

Dice, además, que los recursos de este año por los servicios que se prestan por fuera de los planes de beneficios se agotaron a mitad de año y que todavía no se ha desembolsado lo correspondiente a junio y agosto.

Este es el comunicado de Acemi en respuesta al Ministerio de Salud:

Financiamiento del Sistema de Salud: los 10 puntos que plantea Acemi para empezar el diálogo

Tras las declaraciones del Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en rueda de prensa este jueves, Acemi plantea diez puntos para el inicio de la conversación que se anunció con las EPS:

1. La sostenibilidad financiera del Sistema de Salud es una conversación de interés nacional, que compromete a todos los actores del Sistema y no se limita a una coyuntura particular de este año.

2. Los problemas de financiamiento son el producto de una insuficiencia estructural acumulada, sumada a una dificultad en el flujo de recursos acentuada en los últimos años. Hoy convergen antiguas y nuevas situaciones que deben ser gestionadas por el Gobierno actual.

3. La UPC no es suficiente para cubrir el gasto en salud. En 2022, por ejemplo, de cada 100 pesos destinados a las EPS por pago de la UPC, estas gastaron 102,5 pesos para atender la salud de sus usuarios. Esto se explica en parte, porque el cálculo de la UPC se hace con valores atrasados al menos dos años.

4. No es cierto que las frecuencias se hayan aumentado solo en un 3%. Las EPS han reportado incrementos en las frecuencias entre el 20% y el 25%, por efecto postpandemia y por la incertidumbre generada por la reforma, entre otros.

5. Con relación a los Presupuestos Máximos (PM), los años 2022 y 2023 han visto una reducción sustancial de estos recursos. Para el año 2022, el Ministerio de Salud dejó de ejecutar 313 mil millones y para 2023 los recursos se agotaron a mitad de año. No se siguió el principio de anualidad, planeación e integralidad. A la fecha no se han girado los PM de julio y agosto de 2023 , ni los ajustes de PM de 2022.

6. Es necesario avanzar en la implementación del giro directo para los servicios y tecnologías cubiertos por los presupuestos máximos.

7. Es positivo el reconocimiento por parte del Gobierno de la necesidad de abordar ambos asuntos de manera específica: El análisis y conciliación de lo No PBS mediante mesas técnicas de las EPS con la ADRES y un espacio de discusión técnico alrededor de la suficiencia de la UPC. No basta con que el giro sea anticipado si los recursos no son suficientes para atender las necesidades de la población.

8. Este es un Sistema de enorme complejidad y sofisticación que no puede detenerse. De ahí la importancia de reconocer el aporte de cada uno de sus actores, trabajar articuladamente y evitar una crisis con enorme afectación para los usuarios.

9. La discusión no puede enfocarse en los lunares del Sistema, las quejas y las tutelas. Colombia tiene hoy una PQR por cada 700 atenciones y 1 tutela por cada 7.000 atenciones, en un Sistema que presta 2,5 millones de atenciones al día. Todas y cada una son importantes y trabajamos cada día por atenderlas con prontitud.

10. Si partimos de los avances, de los miles de colombianos bien atendidos diariamente y de los innegables logros del Sistema, podemos enfocarnos y concentrarnos en mejorar efectivamente esas fallas, que reconocemos existen y que exigen del trabajo de todos.

Estamos listos para avanzar en esa conversación constructiva.