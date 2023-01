¿Ha mutado el coronavirus en Colombia?

El infectólogo Carlos Álvarez explica este tema y, además, analiza cómo se empezarán a hacerse las llamadas pruebas rápidas y si es necesario extender la cuarentena.

¿De qué estamos hablando cuando decimos pruebas rápidas de COVID-19?

Publicidad

Hay dos maneras de detectar la enfermedad: una es directamente, detectando la presencia del virus, mediante la búsqueda del material genético del virus, que llamamos técnicas de PCR, que rápidas son tres o cuatro horas. La otra manera es buscar los anticuerpos, defensas que el ser humano produce contra el virus, que se hace más rápido, pero se demora más tiempo en aparecer. Cuando se puede detectar pueden ser entre 15 y 20 minutos para hacerla, pero necesita tiempo más, después de que tuve contacto con la infección para poderlas aplicar.

¿Son pruebas rápidas que permitirán tener un mapa más claro de la situación del COVID-19 en Colombia?

Sí. En este momento que empieza la circulación del virus no necesita venir de otro país, sino estando en Colombia podemos tener síntomas respiratorios y no podemos saber si son por otro virus de los que normalmente circulan en Colombia o si se trata de la infección de este nuevo coronavirus . Las pruebas permiten identificar y poder hacer más énfasis en las personas que requieren aislamiento. No esperemos a tener una prueba para tener en cuenta que cuando tengo síntomas respiratorios, claramente debo ponerme tapabocas y estar en aislamiento en mi habitación, en mi vivienda.

Que no se estén practicando tantas pruebas en este momento, que no se tengan disponibles y que no se puedan realizar, ¿no es un indicador también de una cifra de subregistro de contagiados en Colombia?

Publicidad

Podría suceder que el número de personas contagiadas pudiera ser mayor, eso hace que se promueva y estemos actualmente en fase de contención, en el cual cada caso positivo nos debe obligar a buscar todos los posibles contactos para tratar de que esas personas que no están diagnosticadas plenamente tengan la atención médica adecuada y adicionalmente hagan el aislamiento de una forma mucho más adecuada desde el principio. No debemos hacerlo a medias porque no sirve.

Hace unos días se anunció que científicos colombianos descubrieron la secuencia genética del COVID-19, ¿qué significa? ¿Que la cepa puede ser distinta en Colombia? ¿Las pruebas rápidas ayudarán a determinar eso?

Publicidad

No. Son dos cosas diferentes. Conocer la secuencia del virus que llegó a Colombia es para saber si ha habido alguna mutación y es para tener la huella digital del virus y poderla comparar con la de sus abuelos, sus papás y generaciones anteriores y nos permitirá saber si el virus ha mutado o pudiera mutar. Eso podría tener impacto para las pruebas que se están comprando en Colombia.

¿Qué opina de la advertencia de la alcaldesa Claudia López, de extender la cuarentena tres meses más?

Hay que tener en cuenta cómo se está comportando en estos días la aparición de contagiados, pero especialmente de gente que están llegando a los hospitales y a cuidados intensivos. Hay que tener variables como el clima, ver el comportamiento de lo que se ha hecho hasta ahora, también tener en cuenta el comportamiento de la economía y al final de estas variables determinar si son dos, tres meses y cómo se hace. Lo que sí se sabe es que el tiempo de cuarentena sea más largo del tiempo inicial.

En contexto: En seis días, Colombia empezará a hacer pruebas rápidas para el COVID-19