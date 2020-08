Habla primera paciente que sobrevive al COVID-19 en Bogotá tras tratamiento con plasma convaleciente

“Me entregué a ellos, ya no sentía fuerzas de nada”, cuenta Berenice Caicedo, una mujer de 49 años que luego de ganar una de las batallas más duras de su vida, la de enfrentar un cáncer de cuello uterino, se vio diezmada por el COVID-19.

Su vida estaba en manos de los médicos que la atendieron en la Clínica de Occidente, a donde fue llevada por su esposo después de caer en cama con una dificultad respiratoria por culpa del coronavirus.

“Las fuerzas no me daban, estaba muy agitada, no me podía parar, él llamó a la EPS para saber dónde me podían atender, le pidieron que me llevara de urgencia a la Clínica del Occidente, la más cercana a mi casa”, recuerda.

Berenice no sabe cómo se contagió del COVID-19, pues aunque guardó la cuarentena durante dos meses, ella y su esposo tuvieron que salir a la calle a buscarse la vida.

Lo que sí sabe es qué le dijo el personal médico al verla al borde del abismo al que el COVID-19 lleva a los pacientes más graves.

“Llegué, me internaron, me hicieron todos los exámenes, me hicieron radiografía de tórax, tenía una neumonía avanzada, la radiografía se veía muy mal. Al otro día, llegó un doctor, me dijo: 'hay un tratamiento que vamos a empezar a hacer en Colombia'. Yo no le entendía muy bien, estaba muy mal, pero él me dijo los riesgos y beneficios y le respondí que sí”, relata Berenice.

Publicidad

El tratamiento era el plasma convaleciente, una investigación científica que se adelanta en la Clínica de Occidente y la Universidad El Rosario, en Bogotá, y la Universidad CES, en Medellín.

Ese procedimiento le permitió a ella salvarse de la muerte por COVID-19, oportunidad que no tuvo su suegra.

A los tres días de aplicado el procedimiento, Berenice había recobrado las fuerzas para respirar, contestar llamadas y contar lo que le había ocurrido.

Pero, ¿cómo avanza la investigación con plasma convaleciente? El médico Juan Manuel Anaya, director del Centro de Estudios de enfermedades autoinmunes de la Universidad El Rosario, lo explica.

Publicidad

“Es un ensayo clínico, una investigación científica. Hemos sido muy originales con respecto a otros grupos en el mundo que están haciendo lo mismo, decidimos hacer una prueba piloto, en la que participó la señora Berenice”, dice.

La prueba piloto se realizó en 10 pacientes, pero “desafortunadamente en dos pacientes no tuvimos la mejor respuesta”, indica.

La idea de los investigadores, afirma el experto, es analizar los resultados en 90 pacientes, sin embargo, solo se ha hecho en 20.

De esa manera, podrán “comparar los 45 con plasma más tratamiento convencional y en otros 45 solo el tratamiento convencional para, en el final del estudio, hacer los análisis entre los dos grupos y decir si el plasma es superior entre los dos tratamientos”, indica Anaya.

Esos resultados podrían conocerse en octubre, porque se espera que “a finales de septiembre podamos haber terminado la inclusión de todos los pacientes”, a los que se les debe hacer seguimiento durante 28 días.

“A partir de allí decir si sí funcionó, para decir si debería darse como tratamiento convencional para los pacientes de COVID-19”, puntualiza Anaya.

Publicidad

Para avanzar en el estudio, el médico llama a que pacientes hombres que hayan estado hospitalizados por COVID-19 y hayan estado durante 14 días asintomáticos, para que se comuniquen al (1) 3649612 y donen sangre para esta importante investigación.

Anaya asegura también que este proyecto que se realiza con apoyo del Instituto Distrital de Ciencia e Investigación en Biotecnología y Salud (IDCBIS) es una terapia que se usa hace más de 100 años y que podría ser la salvación para miles de pacientes COVID-19 en toda Colombia.