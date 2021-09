Hablemos sin pena de suicidio: "Hay que volver el dolor palabras, quien no habla actúa”

En el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, los expertos piden que se mire esta problemática con la importancia que se merece, pues se ha convertido en una pandemia que cobra una vida cada 40 segundos, según la OMS. El doctor Paulo Daniel Acero, psicólogo y director ejecutivo del Tribunal del Colegio Colombiano de Psicólogos, afirma que este es un mal prevenible.

¿Cómo saber si una persona está contemplando el suicidio?

Según el doctor Acero, hay señales de alarma como:

La persona se encierra.

Habla poco.

Está pasándola mal, por ejemplo, a nivel social o económico.

Está inmersa en una familia donde hay maltrato o abuso.

Agrega que “una tristeza prolongada de más de 6 meses, que no se atienda, puede convertirse en un trastorno de salud mental, en una depresión, que no necesariamente todas las personas con depresión mueren por suicidio, pero es un factor de riesgo”.

Cuestiona, además, el sistema de salud de Colombia, porque cuando alguien que necesita ayuda acude a ellos “le dan una cita para dentro de dos meses”.

El doctor Acero también hace énfasis en la salud mental de los niños, al recordar que este año siete pequeños menores de 11 años se suicidaron.

Publicidad

Por eso pide a los padres validar “las emociones de los niños, también se entristecen, también se deprimen. Si un niño dice que algo lo molesta, le duele, lo pone triste, no le digamos ‘todos te queremos, te cuidamos’, no, validen sus sentimientos”.

“Escúchelo atentamente y hágale sentir que no está solo”, pide.

¿Cómo ayudar a alguien que ha pensado en el suicidio?

La psicóloga Andrea Otero dice que aproximadamente 800 mil personas se suicidan al año.

“Es la segunda causa de muerte de jóvenes entre los 15 y 29 años”, recalca.

Por eso da estos consejos para ayudar a alguien que ha contemplado el suicidio:

Publicidad

Puede preguntar de forma directa si está pensando en suicidarse. No tema sembrar la idea en la cabeza, por el contrario, está tendiendo un puente para ayudar.

Escuche sin interrupciones, sin juicios, validando sus sentimientos y estando presente y atento.

Evite el estigma y asegúrese de que busque ayuda profesional. Active la red de apoyo, no lo deje solo.

El doctor Acero también insiste en que hay que ayudar a las personas “a volver el dolor palabras. Quien no habla actúa”.

Líneas de atención en Colombia para ayudar a quienes tienen problemas de salud mental

A nivel nacional

192, opción 4.

Atlántico

CRUE, 24 horas todos los días: (5) 330 9000 Extensión - 5131

(5) 330 8100 - (5) 330 8101

Línea amiga: lunes a viernes de 7:30 a.m. a 7:30 p.m. y sábados de 7:30 a.m. a 2:30 p.m. (4) 444 4448

Línea de atención a urgencias y emergencias en salud 24 horas todos los días: 125

Barranquilla

Línea de la vida: 24 horas todos los días (Barranquilla y área metropolitana) (5) 339 9999

Bogotá

Línea El poder de ser escuchado: 106

Whatsapp: 24 horas todos los días 300 754 9833

Línea psicoactiva Activa tu mente, transforma tu vida: de lunes a sábado de 7:00 a.m. a 10:00 p.m. jornada continua 01 8000 112 439

Publicidad

Bolívar

Centro Regulador de Urgencias y Emergencias: 24 horas todos los días (5) 664 5612 y (5) 664 4675

Línea 24 horas todos los días 125

Boyacá

Línea amiga: 24 horas todos los días 106

Caquetá

CRUE 24 horas todos los días 318 617 5909 y 435 6021 Extensión 51

Centro de escucha comunitario (línea y WhatsApp): 321 467 8323

(Municipio de San Vicente del Caguán)

Correo: C-escucha@hospitalsanrafael.gov.co

Facebook: San Rafael Escucha, de lunes a domingo de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

Centro de Escucha Comunitario (línea y WhatsApp): 316 541 3108

(Municipio de Cartagena del Chairá)

Lunes 7:00 a.m. a 12:00 m. Jueves de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Viernes de 7:00 a.m. a 12:00 m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m. Sábado de 8:00 a.m. a 12:00 m.

Cartagena DT

Línea: 24 horas todos los días 125

Cauca

Línea CRUE: 24 horas todos los días 820 5390 - 820 5366 - 321 812 8623 - 321 700 5636

Casanare

CRUE: 24 horas todos los días 317 371 7451

Línea Amiga: 318 299 0629

(Municipio de Aguazul)

24 horas todos los días.

Publicidad

Risaralda

Línea amiga Ámate y Vive: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 106 - (6)333 9610

Facebook: Línea amiga Risaralda

Cesar

Línea Vital #123

Cundinamarca

Línea 123

Celular: 24 horas todos los días 321 248 0377

La Guajira

Línea Esperanza: 24 horas todos los días 01 8000 943 782

Meta

Línea Amiga: de lunes a domingo de 9:00 a.m. a 9:00 p.m. 312 575 1135

Putumayo

CRUE: 24 horas todos los días 312 319 1736

Publicidad

Huila

Centro de Escucha (línea y chat): 321 907 3439 - (8)870 2277

centroescucha.salud@huila.gov.co 24 horas todos los días.

Sincelejo

CRUE: (5)282 2556

WhatsApp: 315 698 4482

Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 10:00 p.m.

Fines de semana de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Valle del Cauca

Línea: 106

lineal@lineainfantil106.org - http://wwwteescuchamos.org/

Twitter: @corpolatin106 Santiago de Cali

Área metropolitana - Jamundí, Palmira