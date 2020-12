Hasta abril comenzaría la vacunación contra el COVID-19 en Colombia, anuncia viceministro de Salud

El gobierno de Iván Duque se defiende y asegura que las negociaciones no están enredadas con las farmacéuticas. Incluso, dice, hay una fecha tentativa para la aplicación de las primeras dosis. Eso sí, no es muy cercana.

“Seguramente en abril o probablemente en abril tenemos ya los primeros vacunados. Estamos haciendo negociaciones y muchas ya están adelantadas. Estamos pendientes de detalles finales que protegen a los colombianos”, dice Luis Alexander Moscoso, viceministro de Salud.

Aunque la esperanza de tener la vacuna está relativamente próxima, hay una preocupación: el exceso de confidencialidad.

Claudia Vaca, científica y directora del Centro de Pensamiento y Medicamentos de la Universidad Nacional, así lo asegura.

“Se ha hecho a puerta cerrada y sin considerar la posibilidad de que la ciudadanía, la academia, las organizaciones científicas pudieran ayudar a equilibrar un poco la presión bajo la que el gobierno está haciendo esas negociaciones”, dice Vaca.

El presidente Iván Duque explicó en las últimas horas a los alcaldes del país el porqué.

“La razón por la cual no estamos haciendo alarde es porque, hasta que no esté cerrada ciento por ciento cada negociación, nosotros no la vamos a divulgar, porque muchas de estas conversaciones se transan a través de acuerdos de confidencialidad”, indicó el mandatario.

Otra preocupación que surge es la concesión del gobierno que quedó en la recién sancionada ley que exime a las farmacéuticas de efectos secundarios de la vacuna.

“No es una ley que obedezca una necesidad nacional, todos los asuntos relacionados con el acceso, la distribución y la cobertura habían podido darse sin esa ley. Al contrario, lo ha dicho el gobierno nacional, fue una exigencia que hicieron las multinacionales para poder iniciar acuerdos y contratos específicos”, asegura Claudia Vaca.

A esto respondió el viceministro Moscoso: “fue una exigencia de las farmacéuticas, pero entendemos las condiciones y las razones; estamos avanzando, estamos en una pandemia, estamos en una emergencia, y tenemos que adecuarnos a las condiciones de los mercados”.

Hasta ahora lo que se conoce públicamente es que el gobierno tiene listos casi medio billón de pesos para comprar 10 millones de dosis de vacunas a la farmacéutica Pfizer .