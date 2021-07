¿Hay que hacerse una prueba de COVID antes o después de vacunarse?

Las pruebas de COVID como la PCR o la de antígeno se realizan teniendo en cuenta aspectos como la presencia de síntomas o el contacto de riesgo, entre otros.

“Si el PCR sale positivo usted prácticamente puede tener la certeza de que tuvo contacto con el virus. Ahora, si el PCR sale negativo hay menos certeza, porque depende del momento en que se hizo, la carga viral de la otra persona, como está respondiendo su sistema inmunológico frente al virus. Si yo tengo un contacto muy cercano con un PCR negativo no descartar que se pueda contagiar y contagiar a otros. Cuando el antígeno es positivo, es positivo. Pero un antígeno negativo tampoco descarta”, explica la infectóloga María Virginia Villegas.

Así que solo un resultado no es determinante para definir conducta, hay que tener en cuenta otros aspectos. Y no son un requisito para asistir a vacunarse. Lo que sí puede pasar, y ha pasado, es que usted esté incubando el virus o que sea asintomático al momento de vacunarse.

“¿Qué puede pasar?, que tenga una respuesta más fuerte por la vacunación, porque ya existe el virus y la vacuna está respondiendo, generando más anticuerpos en nuestro organismo. Pero si usted tiene COVID y se vacuna no se va a morir por eso. No por la vacuna, se va a morir es por el COVID”, añade Villegas.

Frente a las pruebas de anticuerpos, cuál es el consejo para quienes quieren saber si ya tienen la infección.

“Uno puede tener IGG positiva y no haber sido contagiado, porque tiene 50% de falsos positivos con otros coronavirus como son los del resfriado común. Entonces yo le pido encarecidamente a la gente que no se haga prueba de anticuerpos para evaluar si alguna vez tuvieron COVID”, puntualiza la doctora Villegas.

Y en cuanto a los que quieren evaluar si la vacuna funcionó o no…cuidado. En este proceso de aprendizaje de la respuesta inmune al COVID todavía hay mucho por entender.

“Si los anticuerpos son positivos, lo único que te dicen es que sí hay respuesta de tu organismo frente a la vacuna, pero todavía no hay una correlación perfecta con la eficacia de la protección que vas a tener con esa vacuna”, agrega la experta.

Por eso un resultado positivo de anticuerpos después de vacunarse no quiere decir que pueda relajarse.

“Los anticuerpos son complejos; hay anticuerpos en la sangre circulante, en tejidos que son las células t, hay neutralizantes y todo no se correlaciona perfecto. Podríamos medir esos anticuerpos, le daría mucho valor tenerlos negativos después de un mes de mi segunda dosis. Cualquier vacuna que usted se haya puesto. Si me salen negativos yo tendría que ir donde un infectólogo y mirar por qué no respondí a esa vacuna y de pronto habría que cambiar de vacuna”, dice la doctora Villegas.

Por lo tanto, en este momento, solo en casos, por ejemplo, personas con inmunosupresión por enfermedades como cáncer, tratamientos crónicos con corticoides o quimioterapia ameritarían esta evaluación particular asesorados por el médico tratante, además en laboratorios que ofrezcan pruebas cuantitativas y estandarizadas.

Hay que tener cuidado con la interpretación de los resultados, una lectura inadecuada puede llevar a conductas inadecuadas.