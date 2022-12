Hepatitis C, un enemigo silencioso y peligroso

Elizabeth nunca imaginó que tenía hepatitis C y menos que por una coincidencia, se enterara de su situación..

"Una vez doné sangre, y me llegó un folleto de la Cruz Roja. Ellos me agradecían por haber donado sangre pero me recomendaban ir al médico general para hacerme unos exámenes. Todo fue un misterio, pero al final me dijeron que tenía el anticuerpo de la hepatitis C", relató Elizabeth Casas.

Por fortuna, su enfermedad no estaba tan avanzada y con un tratamiento estricto se pudo curar, pero eso ocurre en solo 1 de cada 10 personas con el virus, las otras 9 nunca se curan porque no se detecta a tiempo.

La hepatóloga Janeth Suarez Quintero hace un llamado a todas las personas que fueron se hicieron una transfusión de sangre antes de 1992 para que se "realicen el examen para detectar el virus. Es una muestra de sangre y el resultado sale en 1 o 2 días. La prueba está en el plan obligatorio de salud".

Esta enfermedad se transmite por contacto con sangre u objetos cortopunzantes contaminados con el virus C.

Los especialistas recomiendan realizar el procedimiento si se tiene tatuajes o perforaciones.