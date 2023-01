Hernia hiatal, un problema digestivo común

De diez personas con este diagnóstico, solo tres deben operarse. Si sufre de náuseas, agrieras, dolor en el pecho y sensación de llenura, consulte a su médico.

Los pulmones están separados del abdomen por un músculo en forma de sombrilla llamado diafragma, que tiene un orificio por donde pasa el esófago. Sin embargo, por ahí puede pasar una parte del estómago y es lo que se denomina hernia hiatal.

El cirujano César Guevara señala que la intervención quirúrgica en este caso se da en pacientes que no mejoran con medicamentos, en promedio de uno a dos años de seguimiento, así como en aquellos con hernias mayores a dos centímetros de longitud y quienes tienen lesiones malignas.

Para cuidarse de este problema se recomienda evitar comidas pesadas, bajar de peso y levantar la cabecera de la cama. Si no se presentan síntomas, no es necesario tratamiento.