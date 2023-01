Hiperactividad en niños, vea cómo tratarla con estimulación electromagnética

Es una alternativa que se está abriendo paso entre quienes no responden a los manejos disponibles.

María José fue diagnosticada con hiperactividad y déficit de atención hace 3 años. Ahora es tratada con estimulación electromagnética.

Asiste dos veces a la semana después del colegio y cada sesión dura 20 minutos.

“Podemos llegar con pulsos magnéticos, con pulsos eléctricos, directamente a la neurona que está en la corteza cerebral. Es un procedimiento que no es doloroso, ni requiere anestesia”, explica César Castillo, neurofisiólogo.

Y es que siete de cada diez niños con hiperactividad y déficit de atención responden al manejo con medicamentos. Por eso la terapia alternativa se reserva para el 30% restante.

Recuerde, sin embargo, que su uso requiere una evaluación médica juiciosa para evitar contraindicaciones y cada caso es particular.

Si quiere conocer más información puede consultar la página www.directoalaneurona.com o al número 6121115 en Bogotá.