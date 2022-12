Hombre que asistía al nacimiento de su hijo terminó operado de hemorroides

Un hombre de nacionalidad china de 29 años, que aguardaba el ingreso para ver el nacimiento de su hijo, terminó siendo operado de hemorroides tras una insólita cadena de confusiones.

Wang, el sorpresivo paciente, aguardaba en un hospital de la ciudad china de Shenyang cuando personal médico lo llamó por su nombre.

El desafortunado padre pensó que sería trasladado al quirófano donde su mujer daba a luz, pero se presentó ante un médico que le pidió que se quitara los pantalones y se acostara en una camilla boca abajo.

Antes de que pudiera reaccionar, al hombre le aplicaron anestesia y no pudo hacer otra cosa más que resignarse una vez inició el procedimiento.

"Sentí que era extraño y pregunté por qué. Me respondieron que obedeciera", dijo el hombre en declaraciones recogidas por el tabloide británico Daily Mail.

Mientras que su mujer paría a un bebé sano y este lloraba luz, el hombre encaraba la compleja cirugía.

"No sabía que tenía hemorroides", explicó posteriormente Wang.

Ante el error, el centro asistencial ofreció a Wang una indemnización de 5.000 yuanes, el equivalente a cerca de 3 millones de pesos colombianos.