Hospitales culpan a EPS de hacinamiento de pacientes

Cientos de personas, entre ellas adultos mayores o con enfermedades graves, tienen que pasar las horas en sillas o, peor aún, el piso a la espera de atención.

Hugo Méndez, gerente del hospital Santa Clara, asegura que "hemos venido denunciando la situación, las EPS no están autorizando exámenes, por lo que los pacientes se quedan ahí más días de lo que deberían".

"Al no autorizar están interfiriendo con el servicio. Las EPS no están pagando, al hospital Santa Clara le deben más de 60 mil millones de pesos, solo Humana Vivir debe 5 mil millones y no nos dan cita para conciliar. Por ello no podemos prestarle los mejores servicios a nuestra comunidad", agrega Méndez.

Y es que la situación es crítica para personas como Rosa Carmen Romero, de la tercera edad, que completa tres días en el piso. "No sé a qué horas me atenderán, me atienden poco", explica.

El hospital tiene capacidad para 11 personas en urgencias y en este momento atiende a más de 130.

La crisis también se vive en otros centros hospitalarios del distrito como el Tunal, tal y como lo comprobó el Personero Distrital, Ricardo Cañón.

Omar Silva, gerente del hospital de III nivel, dice que la situación se ha venido denunciando desde el año pasado.

"Es la crisis que venimos denunciando, las EPS no pueden funcionar más. La ley 100 está fallando y se refleja no solo en los hospitales públicos sino en los privados también", señala el funcionario.

"Lo hemos puesto en conocimiento no solo de la Personería sino del Ministerio de Salud", finaliza.