Identidad sexual diversa no es enfermedad y no necesita 'terapia de conversión', afirman expertos

En el Congreso de la República se discute una recusación contra el representante Mauricio Toro, que tendría como fondo la orientación sexual del legislador y se produjo en la discusión de un proyecto de ley que busca acabar con la 'terapia de conversión' para personas con identidad sexual diversa. Psicólogos expertos hablaron del tema y de las presiones que debe soportar la población LGBTIQ+.

La doctora Fernanda Hernández recalca que hay “niños, adolescentes y adultos que no tienen una enfermedad, pero que por su identidad sexual diversa sí enfrentan múltiples experiencias negativas: rechazo de la familia, en el colegio, en el trabajo, también abuso, violencia y eso hace que vivan un inmenso sufrimiento físico, mental y emocional”.

El doctor Néstor Torres, psiquiatra y coordinador del comité de género de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, explica que “no hay evidencia científica, es decir, no hay datos publicados claramente de que una identidad de género diversa, una identidad sexual diversa pudiera en un momento dado corresponder a una descripción de un daño en algún órgano o en algún sistema, por lo tanto, desde el punto de vista científico hasta ahora no hay y probablemente no se vaya a encontrar este tipo de evidencia o dato científico que nos asegure que esto puede ser una patología, por lo tanto no es una enfermedad”.

Agregó que “muchas asociaciones científicas del mundo, desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico han rechazado y han encontrado que este tipo de terapias (de conversión) no tienen ningún tipo ni de asiento en la ciencia y tampoco tienen efectividad”.

Por su parte, Carolina Herrera, psicóloga clínica de la organización Liberarte, lamentó que haya personas “muchas veces forzadas por su familia o por personas que le hacen creer que este es un camino válido, pero realmente hemos tenido muchos pacientes que han pasado por este tipo de prácticas y vemos los efectos tan negativos de trauma que luego, a través de una terapia psicológica o algún tipo de acompañamiento, puede durar años en sanar”.

Adicionalmente, habla de cómo la condena social que sufre la gente con identidad sexual diversa impacta directamente en su salud física, mental y emocional.

“Hay muchos estudios que han mostrado que los adultos que reportaron rechazo familiar en su infancia son seis veces más propensos a la depresión, son tres veces más propensos al consumo de sustancias y son nueve veces más propensos al intento de suicidio. Son cifras muy alarmantes y esto nos debe llamar a todos a un cambio, a una apertura frente a la diversidad sexual y género”, afirmó.

Según datos oficiales, 3 de cada 10 jóvenes que sale del clóset experimentan abuso físico, 1 de cada 5 es expulsado de su casa y, de hecho, el 40% de las personas sin hogar son de la población LGBTIQ+.

El apoyo familiar y acompañamiento psicológico es esencial en personas con identidad sexual diversa para mejorar su autoestima y hacer un manejo adecuado de los miedos y presiones que afrontan.