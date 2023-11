Impacto de los vapeadores en Colombia: estos productos han cobrado la vida de 59 personas en el país

Un estudio realizado por investigadores la Universidad Industrial de Santander y el Instituto Nacional de Salud, que analizó diferentes bases de datos de los años 2020 a 2022, encontró en ese periodo de tiempo 245 casos de enfermedad y 59 muertes por el uso de vapeadores.

“Nos permitió identificar quiénes eran los usuarios más frecuentes y, por otro lado, el obtener las cifras específicas de casos que requieren atención hospitalaria y que lastimosamente han fallecido precisamente por el vapeo”, señaló Álvaro Idrovo, profesor en el Departamento de Salud Pública de la UIS.

Según la investigación, el consumo habitual de cigarrillos electrónicos en el país se concentró principalmente en Bogotá, Caldas, Antioquia, Valle del Cauca y Boyacá.

“La mayor parte de los consumidores son hombres. A diferencia de otros países, tenemos unas edades un poco superiores, por lo menos, los que contestaron esta encuesta son jóvenes en sus primeras etapas de adultez. También tenemos claro que hay antecedentes o consumo conjunto con tabaco y con marihuana en un buen número de estos individuos”, agregó Álvaro Idrovo.

Los vapeadores son dispositivos relativamente nuevos y aún no se conocen sus efectos a largo plazo, pero cada vez la evidencia es más contundente.

“Lo que se inhala es un vapor que trae una serie de sustancias y varias de ellas, incluso, no conocidas. Ya se han empezado a escribir verdaderas epidemias a nivel mundial y se encuentran numerosas literaturas de daños sobre el pulmón y no solamente a este órgano, sino a muchos otros sistemas de los seres humanos. Entonces, eso que se pretendió de que era loable en un principio no es cierto”, indicó Jurg Niederbacher, neumólogo pediatra de la UIS.

Autoridades en el tema hacen un llamado para que se tomen medidas que permitan controlar y ordenar el mercado de estos productos.

“Esa es la punta del iceberg. Realmente debemos recordar que aquí el mayor motivo de preocupación son las consecuencias en la salud mental de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y las consecuencias a largo plazo también puede generar que tengan enfermedades no transmisibles como el cáncer y las cardiovasculares”, precisó Blanca Llorente, directora de la Fundación Anáas.

Por otro lado, el galeno Manuel Pacheco lamentó las muertes que se han registrado e hizo un llamado.

“Triste esas más de 50 muertes. Hago un llamado para que podamos reflexionar y podamos controlar estos dispositivos que no son seguros”, aseguró.

Es urgente tomar medidas porque el consumo de estos dispositivos va en aumento.