Incapacidades por síntomas COVID: pacientes temen no conseguirlas a tiempo por demoras en EPS

Para los pacientes, las medidas tomadas por el Gobierno Nacional frente a las incapacidades por cuadros respiratorios asociados al COVID-19 o a una gripa, es decir, las valoraciones y el aislamiento por parte de los médicos, podrían desbordar la poca capacidad de respuesta de los centros de atención en salud.

“Comunicarse con una EPS es casi que literalmente imposible para los pacientes. No acudir a los centros de urgencia porque están congestionados (...) La teleconsulta no está funcionando y las líneas de información de las diferentes EPS no funciona. Le decimos al paciente ‘quédese en casa si tiene síntomas’, como tiene que ser, pero no le abrimos la puerta para que haya una comunicación”, sostuvo Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia.

Ante la gran cantidad de personas con síntomas, el presidente de la Federación Colombiana de Sindicatos Médicos planteó que se deben reforzar las consultas y valoraciones virtuales.

“Ante el colapso del sistema de salud y los servicios de urgencias y consulta externa de pacientes sospechosos de tener la variante ómicron, se debería recurrir a la teleconsulta o consultas domiciliarias con las medidas de bioseguridad pertinentes”, dijo Jorge Enrique Enciso.

“Lo ideal es tener una coordinación, específicamente atención de personas aisladas a través de medios remotos virtuales, internet. Específicamente de expedición electrónica, de certificado de aislamiento e incapacidades. Esto evita que las personas salgan”, añadió Carlos Trillos, epidemiólogo.

Para la gran mayoría de personas, lograr una cita médica en la EPS es casi que una proeza.

“Eso si ni siquiera le paran bolas a uno. Ni las incapacidades, ni las muestras, ni las vacunas, ni nada”, manifestó Miguel Ángel Cardo, usuario.

“Muy mal la verdad. Ellos dicen que tienen un eslogan, ‘Gente cuidando gente’, y para nada la cuidan”, dijo Clemencia Martínez, otra ciudadana.

Aunque otras personas afirman que les ha ido bien, concuerdan en que los servicios están congestionados.

“Sí, hay congestión y hay problemas. Hay muchas familias que no les va bien por algún motivo”, agregó Guido Arango, otro de los usuarios.

Ante la frustración de no ser atendidos o que las EPS no respondan, se prevé que muchas personas no van a reportar síntomas a sus empleadores, complicando así la situación sanitaria frente a los contagios por COVID-19.