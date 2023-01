Increíble caso de un joven que murió tras comer fideos recalentados

El estudiante de 20 años falleció horas después de haber ingerido el plato de comida que tenía cinco días a temperatura ambiente y que recalentó.

El caso fue revelado por el Journal of Clinical Microbiology (Revista de Microbiología Clínica). Según el informe, el joven identificado con las siglas A.J. usaba los domingos para preparar la comida de toda la semana con el fin de ahorrar tiempo y dinero. Sin embargo, la investigación reveló el peligro que supone consumir alimentos recalentados.

A pesar de que los fideos no tenían su sabor habitual, A.J. consideró que se debía a la salsa con la que condimentó el plato. Después salió a hacer ejercicio. Cuando volvió a su casa, tenía indigestión, náuseas y dolor de cabeza.

El estudiante, que residía en la ciudad de Bruselas, redujo el dolor a un malestar, por lo que, en lugar de buscar atención médica, decidió únicamente tomar agua y acostarse a dormir.

A causa de no presentarse en la universidad al día siguiente, sus padres fueron a revisar que todo estuviera bien en su vivienda. Fue entonces cuando se encontraron con la noticia de que estaba muerto.

La autopsia reveló que el deceso se dio 10 horas después de haber ingerido la pasta y los exámenes de laboratorio evidenciaron la presencia de Bacillus Cereus, una bacteria que se produce en los alimentos al dejarlos a temperatura ambiente durante varias horas.

La cantidad de esa bacteria hallada en las muestras de comida era tan grande que le causó un fallo en el hígado y esto fue lo que provocó su muerte.