Indignados están en El Carmen de Bolívar por demora en llegada de minsalud

Padres de las niñas que aseguran tener síntomas relacionados con la vacuna se encuentran molestos porque tuvieron que llegar de varias zonas rurales para esperar al ministro de Salud, quien tuvo que postergar su visita al municipio para el próximo miércoles.

Mientras tanto, decenas de niñas siguen llegando al servicio de urgencias desmayadas en los brazos de sus padres. Los médicos no han querido dar declaraciones al respecto.

Los allegados a las afectadas rechazaron una vez más las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos, quien reafirmó que los síntomas no están relacionados con la vacuna y que se trataba de una sugestión colectiva.

Autoridades piden a la población que no permita que oportunistas saquen provecho de la situación.