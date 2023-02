Información sobre arroz contaminado de Pakistán que se hizo viral en redes es falsa

Con mensajes por redes sociales y aplicaciones de mensajería, algunos usuarios estarían alertando sobre un cargamento de arroz proveniente de Pakistán que estaría contaminado con un virus, posiblemente viruela del mono. La autoridad sanitaria de Colombia, Invima, aclaró mediante un comunicado que la información es falsa y que desde 2017 viene circulando esta cadena, la cual ya había sido desmentida y volvió a tomar fuerza.



#InvimaInforma Frente a la supuesta llegada a Colombia de arroz de Pakistán contaminado, el Invima informa que esta noticia es FALSA e invita a los consumidores a siempre informarse a través de fuentes oficiales. Descargar aquí el comunicado.

⬇️https://t.co/4kiOwYgx3r pic.twitter.com/svufzxYGC8 — Invima (@invimacolombia) February 27, 2023

“Me está comentado una amiga que trabaja en Aduanas que llegó un cargamento de arroz y que no pasó las normas de sanidad porque trae un virus que solo se ve en Pakistán. El arroz es de allá y el árabe pagó y sobornó para que le sacaran la mercancía y ya lo distribuyeron. El arroz se llama Dana y el empaque es azul y dice 'hecho en Pakistán'. Que por favor no lo vayan a comprar, está muy contaminado”. Con este y mensajes de la misma índole viene circulando la información falsa que ha tomado fuerza en las redes sociales sobre el producto.

Sin embargo, la falsa cadena comenzó en 2017 en Panamá, donde se manejó el mismo discurso. Desde ese momento ha recorrido lugares como España, Venezuela, Bolivia, México, Chile, República Dominicana y ahora Colombia, lugares donde dicha información ha sido desmentida por las autoridades.

Ya van 3 tías que me mandan esa información. Basta con buscar ese arroz dana en Google y listo, desde el 2017 llegó a Venezuela, España y mil países más jajajaja. https://t.co/LvLW3psedG — Manuel Rodriguez (@manuel_ro25) February 24, 2023

El Invima asegura que el producto no ha sido reportado ni tampoco se han lanzado alertas oficiales por parte de la Dirección de Alimentos y Bebidas, el Centro Nacional de Enlace del Ministerio de Salud y Protección Social o autoridades sanitarias de terceros países. Así mismo, expone que su investigación reveló que no se encontraron certificados de inspección sanitaria de importación emitidos para alimentos bajo el nombre de “Arroz Dana”, y que no existe algún tipo de autorización para la importación de este producto proveniente de Pakistán.

El Invima es la institución encargada de controlar y vigilar la calidad de los productos que se importan, producen, comercializan y usan en el país, por lo cual hace un llamado a que la ciudadanía no continúe compartiendo esta información falsa y haga caso omiso a mensajes que no sean emitidos por fuentes oficiales, ya que estas no tienen un soporte técnico o científico que las avale y solo pretende generar desinformación y preocupación entre los consumidores.