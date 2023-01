Inhalar condones, otro peligroso 'juego' de adolescentes en redes sociales

Cientos de jóvenes se han grabado y han subido los videos a YouTube. Expertos advierten sobre asfixias y otros graves riesgos para la salud.

El peligroso reto, conocido como 'Condom snorting challenge', consiste en inhalar un preservativo estirado por un orificio de la nariz, llevarlo hasta la garganta y sacarlo por la boca.

Aunque no es nuevo, ya que algunos lo realizan desde hace varios años, sí ha tomado fuera en los últimos días y se ha vuelto viral.

Quienes lo practican pueden sufrir infecciones y lastimar las estructuras internas de nariz y garganta. Así mismo, atorarse y ahogarse.

Y es que muchos jóvenes, advirten psicólogos, están dispuestos a exponer su integridad para ganar un 'like', un comentario o un seguidor, en otras palabras, se atreven a realizar actos que van en contra de toda lógica con tal de ser populares.

Bruce Lee, profesor de la Universidad Johns Hopkins, en Estados Unidos, fue quien prendió las alarmas la semana pasada. En una columba para la revista Forbes, dijo: "este desafío de inhalar un condón lleva años dando vueltas por Internet y, debido a la estupidez de algunos, no se va a ir la moda de forma fácil (...) Primero, te voy a contar las cosas que sé se pueden inhalar por la nariz: los sprays nasales y solo recetados por un médico. Cualquier otra cosa que inhales puede afectar a la estructura de tu nariz, causar alergias o producir una infección".

Y ahora, agrega, "imagina que metes por tu nariz algo que es más largo y más grande que su orificio, por lo que es de idiotas inhalar un preservativo porque este puede quedarse atrapado en tu nariz o garganta, impidiéndote respirar o ahogándote (...) aunque se consiga pasar el condón por la nariz a la garganta y hasta la boca de nuevo, inhalarlo va a producir malestar y dolor. ¿Todo esto vale la pena con el único fin de conseguir más me gusta, visitas y compartidos?".