Inició la vacunación COVID en Amazonas: esperan que sea "el principio del fin de la pandemia"

Con normalidad y mucha emoción se vivió el inicio de la vacunación contra el COVID-19 en el Amazonas . Ese es uno de los departamentos más afectados por el coronavirus en Colombia . Uno de los factores de riesgo en ese territorio es la variante brasileña de la enfermedad.

Amalia Matapí, trabajadora de servicios generales en el hospital San Rafael de Leticia, fue la primera inoculada. Ella, que asegura haber sentido nervios, pertenece a la etnia indígena matapí.

“Me siento como una heroína al haber recibido la primera vacuna en el Amazonas. Cuando llegué sí tenía un poquito de nervios, pero mis compañeras me hablaron y me sentí bien”, aseguró Matapí.

En Leticia serán distribuidas 20.870 vacunas contra el coronavirus. Jesús Galindo, gobernador del Amazonas, indicó que espera que las jornadas sean productivas y beneficiosas.

“Hoy es un día para celebrar, esperamos que transcurra con éxito en los diferentes puntos que hemos asumido. Aquí en el hospital contamos con 6 equipos de los 28 que tenemos dispersos en el municipio”, dijo Glaindo.

El personal de la primera línea contra el COVID-19 en Leticia ha sido uno de los que más ha batallado en el país. Hoy sus miembros se sienten tranquilos y con esperanza de recibir el medicamento.

“Es un placer, es un orgullo haber recibido la vacuna después de tanta lucha, de tanto sufrimiento. Yo creo que hoy comienza un nuevo día para el Amazonas, es el principio del fin de una pandemia”, expuso Roberto Sandoval, coordinador del área de COVID del hospital San Rafael.

Las autoridades de salud esperan finalizar el proceso de vacunación en Leticia y Puerto Nariño en 15 días.