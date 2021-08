Inmunidad de rebaño: ¿cómo avanza Colombia hacia esta anhelada protección colectiva?

La inmunidad de rebaño o colectiva contra el COVID-19 ha sido, desde que empezó esta pandemia, uno de los grandes anhelos y como muchas situaciones en esta crisis, esta también ha sido una meta que se ha modificado en el tiempo.

“Hace un año se decía que era un 70% teniendo en cuenta las características de la cepa que salió del virus de Wuhan. Con la modificación y aparición de variantes este número ha ido incrementando. Hoy estamos hablando de un 80, 85% necesario de población que se haya vacunado o que se haya infectado naturalmente para lograr esa inmunidad de rebaño”, señala Carlos Álvarez, infectólogo y epidemiólogo.

Por supuesto, en regiones donde hay una alta cobertura de vacunación y de personas que ya pasaron por la infección el panorama empezó a cambiar.

“Uno podría tener condiciones locales o regionales para adoptar un momento dado que un municipio o una región pudiera llegar a estar cerca a esa inmunidad de rebaño. Es decir, que el virus ya no es problema de salud pública, que no va a colapsar el sistema sanitario, pero es importante que tengamos en cuenta que el virus no es que se haya ido o se vaya a ir en ese momento, sino que sencillamente circula con menor frecuencia porque la mayoría de las personas están protegidas”, explica Álvarez.

Por eso, mientras hay mayor claridad sobre la duración de esa protección y se alcance mayor vacunación a nivel nacional y global, es necesario no relajarse.

“En este momento encontramos en Colombia y en varias partes del mundo, el hecho de que estemos adelantando y vamos acercándonos a esa inmunidad de rebaño no significa disminuir en ningún momento los protocolos de bioseguridad y las medidas de autocuidado. Justamente la vacunación sumada a ese mantenimiento de protocolos de bioseguridad es lo que al final va a tener esa protección poblacional”, agrega el experto.

La vacunación disminuye, principalmente, el riesgo de complicaciones y muerte por COVID y logra que la mayoría de quienes se infectan tengan enfermedad leve o asintomática, eso impactará positivamente el comportamiento de nuevos brotes y el futuro.

“Colombia como país está avanzando a esa inmunidad de rebaño, pero todavía no es tiempo para bajar la guardia, estamos en un momento en el que justamente se requiere que más personas se sigan vacunando, especialmente las personas con más riesgo de complicación, pero justamente teniendo ese compromiso de la vacunación es que vamos a lograr en un futuro no tan lejano que podamos llegar a esa inmunidad poblacional en nuestro país”, puntualiza.

Los especialistas piden cautela en cuanto a la idea de frenar por completo la propagación de este coronavirus, porque lo más probable es que siga circulando entre nosotros, pero sin causar el daño y el dolor de los meses que han pasado.