Innovadora técnica de cultivo de células de la piel para tratar heridas

Érica Centeno, mamá de Omar, recordó que le dijeron "que para reconstruir tenían que quitarle piel de la pierna yo no quería porque era muy complicado".

Fue en ese momento, cuando Érica y su hijo conocieron otra alternativa para curar más fácil la herida.

"Me dijeron que con solo un pedacito de piel detrás de la oreja se podría", dijo Centeno.

Rodrigo Soto, miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, explicó que "este es un procedimiento que dura unos cinco días. Se cultivan las células en la misma sangre del paciente. De un pedazo menor de un centímetro, se puede sacar una lámina de piel de 10 x 10".

Además de heridas causadas por accidentes, este procedimiento se puede utilizar en ciertas lesiones causadas por enfermedades como el cáncer, ulceras debidas a la diabetes y quemaduras.

"No se puede hacer en todos los casos, cuando hay heridas muy profundas con hueso expuesto no es lo más conveniente", aclaró Soto.

Dependiendo de cada paciente los resultados comienzan a verse entre 15 y 45 días después de haber colocado el injerto.