Intentos de suicidio aumentaron un 23% en Colombia en el primer semestre de 2022

Mauricio Castaño, de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, habla sobre lo que se puede hacer para evitar problemas de salud mental, padecimiento por el que casi un millón de personas han sido diagnosticadas en el país, sin contar con que los intentos de suicidio aumentaron un 23% en el primer semestre de 2022 y el 11% corresponde a menores de 18 años.



Variables que han incrementado los problemas de salud mental en Colombia

“La pandemia dejó unas secuelas en la sociedad, dejó desigualdades, pobreza, aumento de la violencia en los hogares”, señala el doctor Castaño.

También hay factores biológicos, dice, recordando que “las enfermedades mentales son heredables: la depresión, la ansiedad, el trastorno bipolar, la esquizofrenia”.

La combinación de factores biológicos y ambientales “lleva a un aumento en la tasa de enfermedad mental en Colombia y a nivel mundial”, explica.

Entre estos problemas aparece la depresión como el principal padecimiento, que “puede estar alrededor del 25% de prevalencia a lo largo de la vida a nivel mundial. Y aparecen otras enfermedades propias de la edad: la demencia hace parte de las enfermedades mentales”, señala el psiquiatra.

¿Por qué no se recibe un tratamiento oportuno en casos de salud mental?

“Existe un temor a ir con un profesional de la salud mental o un estigma”, precisa el experto. También reconoce que “en Colombia son más o menos 1.200 psiquiatras para toda la población, que es muy poco para cubrir las necesidades que existen actualmente. Entonces, acceder a este recurso es muy difícil en nuestro país”.

Por ello sugiere acciones no solo de las familias, sino también gubernamentales. “Se necesitan políticas que ayuden a disminuir la desigualdad, la pobreza, que le den duro a evitar el abuso sexual, la violencia intrafamiliar, políticas que vayan en pro de fortalecer una familia sana”.



¿Qué hacer para evitar problemas de salud mental?

El doctor Castaño recomienda “tener ambientes familiares saludables. Si una persona crece en un ambiente sano, donde no haya violencia física, donde no haya abuso sexual -uno de los factores que predispone más al estrés postraumático, la ansiedad y la depresión-, si se crece en un ambiente familiar sano y una buena nutrición, se va a prevenir la enfermedad mental”.

“En escuelas, colegios, a nivel profesional, es importante que aprendamos a resolver problemas, a solucionar conflictos, a que si se tiene una dificultad familiar con la pareja, un problema económico, se busque la asesoría”, agrega.

Asimismo, el doctor Castaño insta a las a familias a hablar con aquellos que vean mal anímicamente.

"Prevenir es preguntar. Las personas piensan que al que está triste no le hablemos, no le preguntemos, no le digamos nada. Y si está de malgenio que se quede encerrado en su cuarto”, explica.

Por eso afirma que “la primera línea de defensa ni siquiera es el profesional de la salud mental, es el familiar. Tenemos que preguntarle al que está aislado. Cuando vemos a uno de nuestros familiares muy irritable, que está como aburrido, preguntarle: ‘¿qué te está pasando?, ¿en qué te puedo ayudar?’. Si manifiesta que desea morirse, preguntarle ‘¿qué te está motivando a vivir?’. Y en el momento que pasa eso aumenta el discernimiento, la persona puede ver un poco mejor la realidad y ve otras opciones, otras salidas y deja ver la única salida que puede ser la muerte o aislarse, perderse en el mundo”.

Precisa que “estas personas, cuando ya están en esos estados, no desean ni siquiera ver a un profesional de la salud mental en muchas ocasiones, pero cuando se les empieza a preguntar ya dicen ‘vamos a buscar esta asesoría’”.



Líneas de atención de salud mental en Colombia