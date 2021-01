Inusitada cifra de contagios indicaría que ya circula en Colombia la cepa inglesa del COVID: experto

¿Cómo entender el dramático número de contagios COVID en algunas partes de Colombia? Esa es una de las preguntas que se están haciendo en el país durante esta segunda ola del coronavirus .

Pues bien, el epidemiólogo Jaime Ordóñez explicó qué está sucediendo, cuestionó el número de pruebas que se toman para detectar a los contagiados, llamó poderosamente la atención sobre los asintomáticos y aseveró que “ya no hay para dónde más crecer en UCI, es imposible”.

¿Se preveían estas cifras de contagio de COVID-19 en este periodo de enero?

“Prever siempre va a ser complicado, veníamos en una meseta hasta la segunda semana de diciembre, el 12, y el número de contagios de esta última semana fue de 91 por ciento superior a la semana del 6 al 12 de diciembre, casi el doble”, dijo Ordóñez.

“Desde la semana del 13 de diciembre hay un aumento abrupto y eso tiene dos causas: el número de contacto, que se aumentó en diciembre, y aunque no se haya detectado, es muy probable que la variante que se detectó en el Reino Unido ya esté circulando, porque aumentar casi el doble (de número de contagios) en menos de un mes es impresionante”, señaló.

“Lo que nos importa realmente es cuántos casos nuevos estamos encontrando y cuántos están falleciendo”, agregó.

También cuestionó el número de muestras que se hace para detectar esta cepa.

“El pasado 7 de enero, el INS sacó un comunicado diciendo que aún no la han encontrado, pero al final mencionan que en el país se hacen 384 secuencias genómicas cada diez días (…) es realmente poco para poderla encontrar”, indicó. “

“Es muy probable que esté circulando, está en Estados Unidos, es muy probable también que esté en Panamá, que está disparado (en el número de cifras)”, reiteró.

Acerca de las ocupaciones en camas UCI, manifestó: “Ya no hay para dónde más crecer en UCI, es imposible, no hay recurso físico, pero sobretodo no hay recurso humano”.

“Lo que se debe hacer es que la gente no llegue al hospital. Uno, ser muy juiciosos con las medidas; dos, con el sistema de salud aumentando las pruebas”, opinó.

“Tenemos la idea de que la mascarilla es suficiente, pero esta solo reduce el riesgo un 40 por ciento. Hay que tener todas las medidas; el distanciamiento”, aseveró.

“El número de pruebas está siendo insuficiente, hay que hacer programas de testeo masivo, porque, si no detenemos ese ingreso al hospital, van a colapsar más temprano que tarde los hospitales”, afirmó Ordóñez, quien tienen una curtida hoja de vida como médico, especialista, investigador y docente en epidemiología.

“El infectado asintomático es el que debe preocupar, porque ese es el que contagia. ¿Quién se le va a arribar a alguien con gripa? Nadie. Entonces el problema es que esos sintomáticos son la punta del iceberg. El sistema de salud tiene que salir a buscar de forma activa, de puerta en puerta, en el Transmilenio, en el metro, a los asintomáticos, día a día y durante varios meses”, pidió.