Investigan en Cajicá muerte de un hombre, al parecer, contagiado con H1N1

Secretaría de Salud de Bogotá trabaja en evitar la presencia del virus, a través de campañas de vacunación gratuita.

El Ministerio de Salud, por su parte, explica que el H1N1 se registra en todo el territorio nacional y que su aumento se debe a la temporada invernal.

Publicidad

"Se da en toda la región y está relacionada con la temporada del año. Aquí esperamos tener otro pico respiratorio en los meses de octubre y noviembre, para ellos hay que estar preparados, pero no hay que asociarlo con los fenómenos migratorios”, señaló José Valderrama, funcionario del Minsalud.

Pero, ¿cómo diferenciar una gripa común o una bronquitis del virus H1N1?

"Los síntomas casi todos son muy parecidos, pero realmente el signo de alerta es la sensación de ahogo, pero ahogo que no sea por la congestión nasal sino que sienta que no le entra aire, que no puede respirar bien", dice Sebastián Silva, médico general.

En el mes de mayo el Instituto Nacional de Salud reportó 11 casos de H1N1 en el país: Antioquia 1, Norte de Santander 3, Valle 1, Cauca 1, Bogotá 1, Santander 1, Nariño 2, Sucre 1.