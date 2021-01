Invima advierte desde ya que la vacuna contra el COVID-19 no se venderá en las esquinas

En entrevista con Noticias Caracol, Julio César Aldana, el director del Invima, explicó cómo Pfizer obtuvo la luz verde para que su vacuna contra el COVID-19 sea inoculada en Colombia.

La farmacéutica, dijo, solicitó este permiso el 31 de diciembre de 2020 y en solo dos días hábiles, es decir el 5 de enero, ya tenía el visto bueno del Invima, la autoridad regulatoria en el país.

Eso, indicó, no quiere decir que esto se hizo de manera improvisada, pues “hay una comunicación fluida entre la compañía, las agencias sanitarias (como la FAO en Estados Unidos y la Agencia Europea de Medicamentos) y se permite conocer toda esa información que da garantías en materia de salud pública”.

El Invima tuvo que revisar 22 mil folios que corresponden a los estudios previos de la vacuna de Pfizer para dar su autorización, material que según Aldana se conoció con antelación y no hasta el 31 de diciembre cuando esa compañía solicitó el aval a su vacuna.

“De manera muy temprana y con una interacción con agencias en el mundo tenemos acceso a información que permita tener garantías en lo que tiene que ver con la información de salud pública, seguridad y eficacia de estos productos biológicos, de las vacunas”, reiteró.

¿No hay riesgo ni efecto secundario al aplicarse esta vacuna?

“Las vacunas históricamente no han sido generadoras de grandes efectos adversos, son una de las materias de equidad más costo efectivas de la salud pública, han salvado 69 millones de vidas en el mundo, de tal manera que contra el COVID-19 no tenemos otra herramienta que el autocuidado, la disciplina social y ahora las vacunas que llegan para ser usadas”, respondió.

¿Les garantiza a los colombianos completa seguridad en la aplicación?

“No solo es la garantía que entregue yo, como director del Invima, es la de las agencias regulatorias del mudo. No es solo Colombia quien está aprobando la vacuna. Estas serán objeto de un programa amplio, reforzado, muy dirigido de farmacovigilancia, para ver el comportamiento cuando pasen de ser utilizadas por miles de personas en el marco de ensayos clínicos a ser utilizadas por millones en los planes de inmunización”, indicó.

“Nuestro papel como agencia regulatoria es dar esa garantía en materia de salud pública, seguridad y eficacia. De 214 proyectos de desarrollo que hay para vacuna, 51 están en fase clínica y 15 están en fase tres (de ensayos clínicos), de ahí se escogen las vacunas a ser usadas por los países previa autorización sanitaria, a estas vacunas le hace falta la vigilancia en el uso masivo en las personas”, explicó Aldana.

Además, destacó que “todas las agencias estamos interconectadas en ese programa de fármaco vigilancia dirigido, focalizado al uso de las vacunas”, algo que permite conocer algún dato importante sobre la vacunación masiva que se da en todo el mundo.

La vacuna de Pfizer requiere una refrigeración especial, ¿se cuenta con lo necesario?

“El gobierno ha hecho una pedagogía de la logística, el plan de vacunación ya no de 10 millones de personas como sucede normalmente en Colombia, si no de 35 millones de colombianos para obtener la denominada inmunidad de rebaño. Ya se han dispuesto las ciudades donde van a estar los dispositivos de la cadena de frío que requieren no solo Pfizer sino otras vacunas que llegarán al país”, contestó.

Y Aldana hizo un llamado de atención: “Esas vacunas deben ser usadas en el ámbito clínico, que no vaya a aparecer manos inescrupulosas en las esquinas ofreciendo vacunas que no den garantías e materia de salud”.

¿Cuándo llega la vacuna de Pfizer?

“Es una logística que depende de la empresa y lo que se acuerde con Minsalud”, manifestó.

Acerca de la alerta elevada por la Procuraduría por la falta de la existencia suficiente de jeringas para la vacunación, manifestó: “Hay que tener la tranquilidad de que el gobierno nacional tomará las medidas para que esa vacunación se lleve a cabo en los tiempos establecidos. La existencia de jeringas es un requisito, pero el desabastecimiento no es un fenómeno solo de Colombia, es mundial

Las grandes potencias, productores de insumos médicos, muchas veces especulan con los precios, pero el gobierno no ha ahorrado esfuerzos para lograr la vacunación”, dijo.

¿Se pondría la vacuna y se la pondría a su familia?

“Hay un proverbio chino que dice que el mejor día para sembrar un árbol fue ayer, permítame despojarme de mi condición de servidor público, de director del Invima: yo extrapolaría ese proverbio a que el mejor día para vacunarse también fue ayer. Es la herramienta con que cuenta la humanidad después del autocuidado y la disciplina social para combatir esta pandemia”, respondió.