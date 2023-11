Invima aprueba vacuna contra el dengue: ¿quiénes podrán aplicársela?

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, aprobó una vacuna contra el dengue. La inyección, que se acaba de aprobar en Colombia para la prevención de la enfermedad, se llama Qdenga y es del laboratorio japones Takeda.



“Esta vacuna está indicada en personas de 4 a 60 años y básicamente a aquellos que sean susceptibles a contraer la infección. Estudios y registros muestran que no importa el seroestatus, es decir, no importa si le ha dado o no le ha dado dengue”, indicó el infectólogo Carlos Eduardo Pérez.

La vacuna se aplica intramuscular y el esquema completo son dos dosis con tres meses de diferencia.

“Los estudios clínicos brindan una protección de 85% dengue sintomático y hasta 90% para dengue con complicación, estas son la hospitalización y el requerimiento de asistencia médica especializada”, agregó el especialista.

Esta vacuna lleva más de diez años en estudio, en los que ha mostrado también un perfil de seguridad alto. Sobre este aspecto, Carlos Eduardo Pérez acotó que, “como todas las vacunas, esta tiene reacciones locales. La vacuna ha sido probada en poblaciones pediátricas donde ha demostrado su seguridad, pero cosas como fiebre, malestar general y dolor muscular no son graves, pero sí son constantes, y sobre todo, cuando el reto es hacia una vacuna de virus hay mucha reactogenicidad”, explicó el infectólogo.

¿Quiénes no se podrían aplicar esta vacuna?

“Personas que tienen enfermedades inmunológicas, pacientes de cáncer, quienes reciben quimioterapia, personas que tienen esteroides o tratamientos que les bajan las defensas o enfermedades como el VIH son una contraindicación para la vacuna. Asimismo, no está indicada en el estado de embarazo”, señaló el especialista.

El registro otorgado por el Invima es un primer paso para que esté disponible.

“Viene la importación, la verificación por las entidades regulatorias de los lotes de vacuna y viene una implementación que va a ser paso a paso, que además debe ser coordinada con las entidades regulatorias y con el Ministerio de Salud, que debe direccionar cómo vamos a acceder a la vacuna”, aseguró.

Tener una vacuna no significa que ya no se requieran las demás medidas preventivas como evitar el estancamiento de aguas, el uso de repelentes, entre otros.