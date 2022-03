IPS, en el limbo porque no saben quién responderá por las deudas de 13 EPS liquidadas

En los últimos 44 meses, la Superintendencia de Salud ha liquidado 13 EPS por malos manejos, poca voluntad para mejorar sus indicadores, incumplimiento en los pagos y varias de ellas hicieron maniobras con responsabilidad penal. Pero las IPS y la Asociación Colombiana de Hospitales Públicos manifiestan que debe haber un plan B que les permita pagar lo que deben y seguir prestando el servicio.

Gilberto Toro, director ejecutivo de IPS Colombia, afirma que “el Estado ordena liquidar las IPS, pero nunca piensa en la plata que se llevan las EPS, ¿la plata cuál es? La plata es la de prestación de servicios de salud de nosotros”.

Y la deuda acumula cerca de 18 billones de pesos, de los cuales no hay respuesta y que estarían dejando en el limbo al sistema de salud.

“En este momento las EPS en total, contributivo y subsidiado, le adeudan a la República 10 billones de pesos; de esos 10 billones de pesos, hay 5 billones, prácticamente el 50%, son recursos que ya llevan más de 360 días sin pago”, revela Olga Lucía Zuluaga, directora de la Asociación Colombiana de Hospitales Públicos.

Para Toro, “no podemos seguir pensando que se liquida una plata y salgan a decir que la plata se perdió, son dineros públicos. ¿Quién va a responderle al Estado y a nosotros los prestadores por los 6 billones de pesos que se han perdido en este país? ¿Nadie?”.

Por su parte, Zuluaga dice que “no necesitamos tener excedentes ni mucho menos, sino simplemente los recursos necesarios para pagar lo que debemos”.

Frente a la billonaria deuda, el director de IPS Colombia señala que esto afectará al usuario, quien se dará cuenta de la gravedad de la liquidación de una EPS “cuando dejemos de atenderlo, que le atendamos la urgencia pero que se dilate la atención hacia arriba porque no hay quién lo atienda, porque no hay IPS en el país, ¿por qué? Porque no nos pagaron”.

¿Qué responde el superintendente de Salud frente a las deudas que dejan las EPS liquidadas?

Según Fabio Aristizábal, la decisión de liquidar EPS se debía a que “habían aumentado sus indicadores en su deterioro, asistenciales, financieros, jurídicos, pero sobre todo los financieros porque estaban dejando una deuda muy grande en la red tanto pública como privada del país y en muchos proveedores”.

“Desafortunadamente, muchas de estas deudas estas EPS no tendrán cómo pagarlas”, reconoció.

Aristizábal también aceptó que “es injusto” que ese dinero se pierda, “porque fueron servicios que se prestaron, prestaciones que se hicieron, son negociaciones entre particulares que claro que a nosotros nos preocupan muchísimo”.

“Hoy sería mucho más grande la deuda donde no hubiéramos tomado esas decisiones y eso sí podría hacer que colapse el sistema”, agregó.