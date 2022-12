Isbelia Buitrago, la valiente que luchó hasta su último aliento por la prohibición del asbesto

Tomó las banderas de la causa liderada por Ana Cecilia Niño, otra de las víctimas de la ‘fibra maldita’. Falleció con la ilusión de ver a Colombia sin este mal.

“Comienzo a tener un dolor debajo del seno derecho que me impide respirar y subir escaleras, caminar. Me descubrieron un derrame pulmonar y el diagnóstico fue mesotelioma pleural maligno derecho”. Así fue como en 2015 se enteró esta arquitecta que el asbesto había causado estragos en su organismo.

“Me quitaron todo el pulmón derecho, me quitaron el pericardio, el diafragma. Parte de la pleura que enmalla el corazón y una costilla”, contó a comienzos de 2017 en entrevista con Noticias Caracol.

Reviva la entrevista:

¿Hasta cuándo? Arquitecta relata cómo el asbesto asfixió sus sueños |... Pese a cuatro ciclos de quimioterapia y otros 28 de radioterapia, unos nuevos exámenes le diagnosticaron que tenía otro tumor. A sus 41 años sentía que muchos sueños se habían quedado en el camino.

Por su profesión siempre tuvo contacto con el material durante unos 25 años y aseguraba que siguió las normas de seguridad industrial. Tejas, tuberías, tanques y hasta cerámicas de asbesto la rodearon, al punto de que el componente destrozó su salud y su vida.

Isbelia conoció a Ana Cecilia Niño, otra de las abanderadas de la lucha contra la fibra mineral que también perdió la batalla contra los efectos.

Ana murió a comienzos de 2017.

Murió Ana Cecilia Niño, la mujer que luchó por erradicar el asbesto... “Mi sueño ahora es lograr el sueño de Ana Cecilia de tener una Colombia sin asbesto” , dijo.

Ese y otros sueños de cualquier mujer casada y enamorada se apagaron el 8 de junio, cuando su cuerpo se cansó del martirio que llevaba a cuestas.

El valiente y desesperado llamado de estas mujeres, junto con las pruebas médicas y testimonios de otros pacientes, fue escuchado e impulsó una iniciativa.

La senadora Nadia Blel radicó el proyecto de Ley Ana Cecilia Niño “por el cual se prohíbe el uso de asbesto en el territorio nacional y se establecen garantías de protección a la salud de los colombianos frente a sustancias nocivas”.

En octubre 11 se dio un primer paso y fue la aprobación del primer debate. Aunque es apenas el comienzo, los defensores de la iniciativa esperan que prospere y Colombia se una a la lista de 56 países que tienen prohibido este material en la industria.

Se abre paso en el Congreso la ley Ana Cecilia Niño para prohibir el... “El asbesto produce cáncer, es reconocido por la Agencia para la Investigación en Cáncer como carcinógeno”, aseguró el oncólogo Andrés Cardona.