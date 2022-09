Joven contagiado con viruela del mono dice que “no les da solamente a hombres homosexuales”

Noticias Caracol conoció el testimonio de un joven que se infectó con la viruela del mono . En su relato habló sobre cómo ha sobrellevado los días de aislamiento y la falta de información real que existe alrededor de esta enfermedad .

“Empecé con un dolor de cabeza, un malestar general y en la tarde empecé con un cuadro febril que en la noche llegó a 39,1, una fiebre bastante alta, pero hasta ese momento, por el desconocimiento que existe frente al tema, lo desconocía completamente”, aseguró Alejandro Suárez.

Este joven decidió mostrar su rostro para contar cómo es contagiarse de esa enfermedad. Aseguró que han sido días difíciles.

“Empezó el dolor en mi zona rectal, es un dolor que no te puedo describir, es un dolor muy, muy fuerte, un dolor que no te permite estar acostado, estar de lado, es la parte más crítica. Se me brotó la cara, se me brotó la boca por dentro”, expuso.

En ese momento, buscó ayuda médica para descartar cualquier tipo de posibilidad. No obstante, el sentimiento de zozobra siempre estuvo presente.

“Yo fui muy enfático en decirles que hace más de un mes no tengo relaciones, no es solamente de contagio sexual. Te hacen un frotis de garganta, te hacen una muestra de la ampolla y te hacen un examen de sangre. Sentí miedo. En el momento en el que vi mi primera roncha en el baño lloré, lloré muchísimo porque ya tenía un testimonio cercano de alguien que estaba pasando por lo mismo”, agregó.

Sobre cómo cree que se contagió, él asegura que es una persona que “detesta el tapabocas” y que utiliza “mucho el transporte público”.

Su actual condición lo llevó a leer, indagar y buscar respuestas. No obstante, dice que hay mucha desinformación alrededor de la viruela del mono y que esa situación puede convertirse en un grave problema de salud pública.

“Desafortunadamente llegó para quedarse, igual que el COVID-19, y más adelante, si las autoridades pertinentes del área de la salud no toman medidas, esto se va a volver una segunda pandemia. No les da solamente a hombres homosexuales, esto les da a hombres heterosexuales, también a mujeres”, concluyó.

De los 938 contagiados de viruela del mono en Colombia, 208 ya lograron recuperarse. La lupa de las autoridades sanitarias está en Bogotá, Antioquia y Cali, que registran el mayor número de casos.