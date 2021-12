Joven sobreviviente de COVID-19 narra su pesadilla tras estar 52 días en una UCI

Iván Suárez es un joven de 30 años, amante de la aventura, los viajes y los momentos en familia, al que nunca se le pasó por la cabeza que llegaría a un grave estado de salud por culpa de un descuido frente a la pandemia. Hoy, como sobreviviente de COVID-19, narra su pesadilla.

“Desde que se empezó hablar de la pandemia yo decía ‘no, yo soy joven, yo hago deporte, yo hago ejercicio, a mí no me va a dar tan duro, a mí me va a dar una simple gripa y ya’, y nunca me esperaba que todo empeorará de esa manera”, relata.

Pues lo que parecía un simple resfriado fue solo el inicio de lo que llama "una pesadilla" que terminó internándolo 52 días en una unidad de cuidados intensivos. Tuvo dos paros cardiorrespiratorios, fallas renales y problemas cardiovasculares.

“Yo salí de la clínica prácticamente sin poder caminar, sin poder comer bien, sin poder mover mis extremidades, entonces todo ese proceso es muy duro, no sólo física sino mentalmente”, enfatiza.

Por fortuna se recuperó y su renacer fue celebrado como milagro por el personal médico que lo atendió desde el primer instante.

“Fue de esos primeros casos de población joven que desarrolló una enfermedad muy grave, muy acelerada, con un compromiso de múltiples órganos que puso seriamente en peligro su vida”, explica Rónald Medina, médico intensivista, epidemiólogo clínico.

Hoy Iván comparte su historia para concientizar a los 3.371.448 jóvenes entre los 20 y los 34 años que, por ahora, no se han vacunado en Colombia.

"Esto es un problema real que le puede pasar a cualquiera. Está a la vuelta de la esquina y debemos extremar los cuidados y vacunarnos", puntualiza el sobreviviente de COVID-19.

La situación clínica de los jóvenes es resumida preocupantemente por un especialista. “En este momento, los pacientes que están llegando a las unidades de medicina crítica es predominantemente población no vacunada”, comenta Rónald Medina.

Y es que, reiteran, la población joven y no vacunada estaría en mayor riesgo de contagio de COVID y gravedad de la enfermedad.