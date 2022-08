La enfermedad mental es real y muy dolorosa: "No es algo que se inventa la gente"

Los problemas y trastornos de salud mental están en aumento y eso implica un reto inmenso para todos, incluso para quienes los padecen: acabar con el estigma y la discriminación, pues como cualquier mal físico, las emociones también pueden enfermarse.

Aunque no se vean como las heridas, una lesión o un sangrado, factores medioambientales, familiares o sociales influyen en su aparición.

Publicidad

Hay causas reales así como tratamientos para que las personas con trastornos de salud mental tengan una mejor calidad de vida, sean funcionales, tengan una familia y un trabajo.

Tatiana Rivera, psicóloga del programa 'Porque quiero estar bien', afirma que “todavía las personas dicen ‘debe ser una posesión, o debe ser que hizo algo malo, le están haciendo brujería’. En la ciencia tenemos evidencia de que la enfermedad mental no es algo que se inventa la gente, no es algo tampoco relacionado con una causa mística, no, hay causas biológicas y a partir de lo que vive la persona”.

La depresión, la ansiedad y la esquizofrenia, entre otras condiciones, pueden ser diagnosticadas y tratadas como se hace con la diabetes, la hipertensión y otros problemas de salud.

Según la psicóloga Rivera, un problema de salud mental “se parece mucho a cuando tú tienes un dolor y el dolor nadie lo ve, como cuando vas al médico y dices ‘tengo un dolor de espalda’ y el médico te puede hacer mil exámenes y al final te dice ‘todo está bien’. Asimismo, una sintomatología difícil tendría que ser válida nada más porque el que la reporta la siente”.

Publicidad

Agrega que todo comienza por “la dificultad que tiene la persona que presenta un trastorno en aceptarlo, porque aceptarlo en sí mismo puede tener una carga de estigma, de prejuicios y de etiquetado a la persona como tal”.

Por eso invita a quien padece un problema de salud mental a “informarnos, prevenirnos a partir de acudir al psicólogo, no cuando ya estoy en crisis, cuando no sé qué hacer, sino cuando empiezo a notar que estoy teniendo dificultades emocionales, que mi comportamiento cambió, que mis pensamientos me están llevando a sobrepreocuparme mucho”.

Publicidad

Eso también incluye saber qué hacer y qué no frente a una persona con un trastorno.

No lo invalides, no le grites, no le obligues a estar bien, simplemente escúchalo, míralo cuál es el riesgo, aísla elementos letales, intenta tener números de emergencia, un paso a paso, saber qué es lo que a la persona lo regula y ayudarlo podría ayudar a disminuir el malestar y ayudarnos a que este tipo de conductas mejoren