“La EPS me está dejando morir”: el drama de paciente con cáncer en Cruz Blanca

A sus 55 años, Gloria Elsy siente que con el paso de las horas, la vida se le agota y todo porque, según ella, la EPS Cruz Blanca no le ha brindado el tratamiento de quimioterapia de forma oportuna para tratar el cáncer de mama que padece. Afirma que el último procedimiento fue en el mes de enero.

"Cada quimio tiene un ciclo de 21 días y ellos generalmente demoran las autorizaciones de los medicamentos (…) el problema de que mi cáncer haya avanzado tanto es porque no me han hecho las quimios en el tiempo establecido", asegura.

Aunque en ocasiones siente estar perdiendo la batalla contra el cáncer, que ya hizo metástasis, Gloria sigue batallando.

"Siento que la EPS me está dejando morir porque en un caso de estos ellos no deben demorar tanto los medicamentos y lo ven a uno no se les mueve el corazón".

Incluso, su hijo Andres Felipe afirma que dejó su trabajo para dedicarse no solo al cuidado de su madre, sino también a la tramitología con la EPS.

Mientras Gloria Elsy y su familia ruegan para que les autoricen las quimioterapias y una cita oncológica de urgencia, la EPS señalada aseguró que en los últimos días le han prestado los servicios a la paciente y que por el momento no harán más pronunciamientos sobre el tema.