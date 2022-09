“La EPS no tiene el medicamento”: aumenta preocupación por escasez de algunos productos en Colombia

Según Acemi, solo entre abril y junio de 2022, 2.628 medicamentos han tenido problemas de abastecimiento en Colombia. La lista está conformada por 30 medicamentos para tratar diferentes condiciones y que no han llegado de forma suficiente ni llegarán por un buen tiempo.

Publicidad

“Problemas de logística de los insumos, si bien hay una fabricación nacional, muchos de estos productos obedecen y responden a materias primas que vienen de otros países”, dijo Paula Acosta, presidenta de Acemi.

Entre dichos medicamentos están el acetaminofén, la amoxicilina y la dipirona. Esta realidad se evidencia en las torres de almacenamiento de varias droguerías, en donde decir "no hay", "vuelva después" o "llamaremos a otra farmacia" se ha convertido en el pan de cada día.

Publicidad

“Las personas dicen ‘oiga, la EPS no me está dando el medicamento’. Realmente, la EPS no tiene el medicamento”, aseguró Acosta.

Publicidad

La prestación del servicio no solo se ve reflejada en el campo comercial, sino también en los pasillos, consultorios y habitaciones de clínicas y hospitales del país.

“Formas farmacéuticas sólidas e inyectables, también en algunos casos ha habido desabastecimiento de agua estéril, que se usa mucho para adecuar medicamentos”, afirmó Patricia Zuluaga, presidente de la Asociación Colombiana de Fármacovigilancia.

Publicidad

Por ahora actores del sistema y el gobierno nacional seguirán avanzando en mesas de trabajo para dar solución definitiva o por lo menos pronta a esta situación.