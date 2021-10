“La ley 100 es de las más bonitas en este país en los últimos 50 años”: superintendente de Salud

El superintendente nacional de Salud, Fabio Aristizábal, aseguró que la deficiencia del sistema de salud en el país estaba relacionada directamente con la labor que desempeñan las EPS, que desde la ley 100 de 1993 se convirtieron en el puente para distribuir el presupuesto a las clínicas, hospitales y personal médico.

En diálogo con Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, indicó que “el problema que tiene Colombia no es del modelo, no es el sistema, no es la ley 100. Al contrario, si usted me lo pregunta, para mí es de las leyes más bonitas de este país en los últimos 50 años, el problema son de los actores”.

En esta declaración, Aristizábal se refiere a las EPS, principal puente para que el presupuesto destinado al servicio de salud llegué a las clínicas, hospitales y personal médico del país, pues así se estipuló hace 28 años a través de la nombrada ley 100. Para las agremiaciones médicas esta normativa puso en jaque este derecho fundamental.

“Le da prevalencia a la libertad económica a través de barreras de acceso, y todo con fines de lucro por encima del derecho a la salud (…) estas barreras de acceso en donde las personas se mueren en la puerta de los hospitales, donde se mueren esperando una tutela y algunos ni siquiera tienen acceso a ella, pues es inmoral”, manifestó Ana María Soleibe, presidenta de Médicos Unidos de Colombia.

Para el personal médico, la ley 100 dejó en el tintero las garantías para la prestación del servicio de salud.

“Lo que se está dejando de lado es la calidad de los servicios, es la garantía del derecho a la salud y la situación de nosotros los trabajadores de la salud (…) no nos pagan, no hay oxígeno, no hay medicamentos, no hay gel para hacer la ecografía, todo lo cual redondea en una pésima prestación del servicio”, señala por su parte Gina Rojas, miembro de Dignidad Médica Colombia.

Sin embargo, la Supersalud y los médicos del país tienen un cuestionamiento en común frente a la falta de recursos al momento de prestar el servicio, teniendo en cuenta que las EPS manejan cerca del 7.2% del producto interno bruto de la Nación.

“¿Cómo hace una EPS para robarse un billón o dos billones? Alguien le tiene que facturar, sola no lo hace, ahí debe haber una mafia que se ha enquistado en el sistema”, recalcó el superintendente a Noticias Caracol.

En varias ocasiones han sido presentadas propuestas para reformar el sistema de salud, el último intento fue la ley estatutaria, que tampoco llenó las expectativas. Por eso, el próximo 6 y 7 de noviembre los médicos esperan construir un nuevo documento que será presentado como proyecto de ley ante el Congreso de la República.