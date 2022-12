“La mente todo lo puede, no hay que dejarse derrotar”: Camila Abuabara

La joven Camila Abuabara dijo que poco a poco ha venido recuperándose luego de haber pasado por la unidad de Cuidados Intensivos por una afección en uno de sus pulmones.

“Los médicos están pensando en darme salida este fin de semana, pero tendría que estar viniendo todos los días a control por un virus que es común entre los trasplantados”, aseguró.

Anímicamente Camila dijo sentirse mucho mejor y afirmó que debe quedarse en la ciudad de Medellín por aproximadamente un mes o más para realizarse los chequeos necesarios y volver periódicamente después de su partida conforme los dictámenes médicos.

Respecto al respaldo que ha recibido de la ciudadanía, Camila se mostró agradecida, asegurando que está “muy muy contenta, el apoyo ha sido inmejorable cuando necesité que donaran sangre y los invito a que no solo me donen a mí sino también a cualquier persona porque es fundamental”.

“La mente todo lo puede, no hay que dejarse derrotar, reconozco que tuve momentos difíciles”, dijo Abuabara sobre su lucha contra el cáncer.