La sorprendente historia de un niño de 8 años que es alérgico a la luz del sol

Patrick Askham es un niño de apenas 8 años que, según su familia, se volvió alérgico a la luz del sol. Los problemas de salud del pequeño iniciaron cuando nació con gastrosquisis. Después de cinco trasplantes de órganos, su cuerpo se volvió inmunodeprimido y su condición empeoró.

Al nacer, sus papás ya sabían que el camino iba a ser complicado, pues Patrick Askham llegó al mundo con gastrosquisis, una enfermedad que hace que los intestinos y otros órganos estén por fuera del cuerpo.

El tiempo pasó y tuvo que ser sometido a varios procedimientos. A lo anterior se suma que se registraron algunas complicaciones. El niño debía ser alimentado mediante un tubo, pues no podía comer.

Tras un trasplante de intestino, otros órganos de su cuerpo empezaron a sufrir daños severos. Esto ocasionó que su organismo generara inmunodepresión.

Según la mamá de este niño, que fue sometido a cuatro trasplantes más, esta situación lo volvió alérgico a la luz del sol.

“Después del trasplante de cuatro órganos, incluyendo hígado, no se le permitió tomar la luz del sol y ahora debe quedarse siempre en la casa. En algún momento pensamos que podría disfrutar del exterior, pero no. No podemos irnos de vacaciones, simplemente nos la tenemos que arreglar en el jardín”, dijo la mujer a Mirror .

La mujer aseguró que a la situación también se suma que el pequeño debe tomar varios medicamentos: “Es solo un niño normal de 8 años que quiere jugar, ensuciarse, hacer travesuras, patear una pelota y ser simplemente normal. Aunque él no deja que esto lo afecte, es un héroe de la vida real”.

Como un intento para que el niño tenga contacto con el exterior, la familia intenta construir una pequeña casa en el jardín. Ellos aseguran que no esperan donaciones, pero sí algún tipo de ayuda para mejorar su día a día.



El viacrucis de una joven que se inyectó ácido hialurónico

En hechos registrados en el año 2022, Karli Gardner, una usuaria de TikTok, narró el viacrucis que tuvo que vivir luego de aplicarse inyecciones de ácido hialurónico sintético en los labios. La joven debió ser internada en una clínica tras desarrollar una grave reacción alérgica.

La joven grabó un video para esa red social mostrando cómo puede salir mal un procedimiento estético .

Asegura que buscaba que sus labios se vieran más robustos y estéticos, pero ocurrió todo lo contrario. La boca se le inflamó a tal nivel que ya no podía abrir los ojos y debió buscar ayuda en un centro asistencial.

"Atormentándome aquí, me hice una prueba y estaba bien, pero todavía soy alérgica”, escribió.

Además, manifestó que el ácido hialurónico sintético se regó por los labios: "Tenía tanto que mi cuerpo ya no estaba descomponiendo el relleno, solo estaba migrando. Fue tan malo, pero todo se ha ido ahora".