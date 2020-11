“La vacuna no está a la vuelta de la esquina”: Duque llama a no relajarse con el coronavirus

El presidente se mostró complacido por los anuncios de farmacéuticas como Pfizer, pero les recordó a los colombianos que no hay que hacer cuentas alegres. “Aquí no podemos hacer cuentas alegres con la vacuna; estamos contentos de ver los avances, estamos contentos de ver empresas que dicen que estás llegando al 90 %, otras que están en su mejor etapa de la fase tres. Eso hay que aplaudirlo, pero por ahora no podemos asumir que la vacuna ya está y que está a la vuelta de la esquina. Que esto no sea para relajar en nuestro actuar con disciplina”, indicó el jefe de Estado. Suscríbase [GRATIS] a nuestro canal en YouTube: http://bit.ly/2Jhc3oO. Descargue nuestra aplicación: http://hyperurl.co/appnoticias Síganos en Google: http://bit.ly/2MrIZP3 WhatsApp El Periodista Soy Yo: http://bit.ly/2QD18rw WhatsApp Noticias Caracol Ahora: http://bit.ly/34ed1uQ Síganos en redes sociales: Facebook: https://www.facebook.com/NoticiasCaracol Twitter: https://twitter.com/NoticiasCaracol (@NoticiasCaracol) Instagram: https://www.instagram.com/noticiascaracol/ Nuestros canales en YouTube: Caracol Televisión: http://bit.ly/2CHpld2 Suscribirse Gol Caracol: http://bit.ly/2yAIGcU Suscribirse Shock: http://bit.ly/2CHNKzi Suscribirse Blu Radio: http://bit.ly/2CFF7Fo Suscribirse La Kalle: http://bit.ly/2JkgfEz Suscribirse Caracol Play: http://bit.ly/2SkyjlM Suscribirse El Espectador: http://bit.ly/2D4rkt7 Suscribirse