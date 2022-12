¿Lágrimas y vacío en el alma? Le decimos cómo superar una ruptura amorosa

Es inherente al ser humano, en todas las edades y circunstancias, sufrir cuando el ser amado se aleja. No son pocas las canciones, obras y poemas que han emanado de una buena 'tusa'. Pero cuando no se tiene vena artística para desahogarse en rimas, el camino para salir de la tristeza puede no ser tan obvio.

¿Cómo aconsejar a alguien que está en esa situación?, ¿Cómo recuperar la autoestima perdida?, ¿qué hacer si no se puede cortar comunicación con esa persona por alguna circunstancia?, ¿cuánto esperar para salir con otras personas?

La psicóloga Rosa Guevara, especializada en sexología y terapia de pareja con más de 20 años de experiencia, estará respondiendo inquietudes a todos los seguidores de Noticiascaracol.com, el jueves 30 de mayo, a partir de las 3:00 p.m.

¿Necesita un consejo para usted o alguien que conoce? Conéctese y envíe sus preguntas a @NoticiasCaracol. Lo esperamos.