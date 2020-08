“Las autoridades parecen no estar interesadas en la salud mental de los niños”

Un estudio sobre el aislamiento durante la pandemia del coronavirus reveló que los niños son los más afectados por la cuarentena.

El doctor Jorge Eslava, neurólogo infantil y director del Instituto Colombiano de Neurociencia, aseguró: “Me angustia la manera como nuestra sociedad está menospreciando la infancia. Hemos tenido consideración por la salud mental de todos y los que se van a quedar encerrados por un montón de tiempo son los niños por el pánico”.

Indicó que a los menores se las dificulta expresar los efectos del confinamiento de forma entendible para los adultos, por lo que suelen recurrir a sus expresiones de niños.

“Solo tiene herramientas como lloriqueo, dormir mal, comer mal, orinarse por la noche, decir que están tristes, aburridos y a los adultos nos parece como de poca importancia. Tienen escasas herramientas, pero en lenguaje infantil nos están gritando eso”.

Dijo que, pese a los distintos llamados, pareciera que el gobierno no hiciera caso a estas advertencias: “Lo he dicho en todos los sitios, solo me falta encadenarme con Greta Thunberg en la Plaza de Bolívar y empezar huelga de hambre, pero las autoridades centrales parecerían no estar interesados en eso”.

“Echo de menos que, en todas las noches de alocuciones, no he escuchado la primera dirigida a los niños”, indicó.

Por lo tanto, hizo un llamado a reforzar la atención a la salud mental de los niños y prestar mayor atención a su comportamiento durante el aislamiento.